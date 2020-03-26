Taksim MeydanÄ±'nda turistler ve Ã§evre esnafÄ± tarafÄ±ndan beslenen gÃ¼vercinler corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle aÃ§ kaldÄ±. Meydanda yem arayan kuÅŸlarÄ± BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli polis memurlarÄ± besledi.

Taksim MeydanÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki polis memuru, kuÅŸlara mÄ±sÄ±r ve buÄŸday verdi. Bir anda yÃ¼zlerce kuÅŸ polislerin etrafÄ±nÄ± sardÄ±. Polis memurlarÄ±nÄ±n her gÃ¼n kuÅŸlarÄ± beslediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ã‡evredeki vatandaÅŸlar ise bu anÄ± fotoÄŸrafladÄ±. Ã–te yandan bazÄ± vatandaÅŸlar da Ã§evreden artÄ±k yemekleri getirerek kuÅŸlara verdi.