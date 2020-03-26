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26.03.2020 - 09:32 | | DHA

Taksim'de aç kalan güvercinleri polisler besledi

Corona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda boÅŸalan Taksim MeydanÄ±'nda gÃ¶revli polis memurlarÄ±, aÃ§ kalan gÃ¼vercinleri besledi.Â

Taksim MeydanÄ±'nda turistler ve Ã§evre esnafÄ± tarafÄ±ndan beslenen gÃ¼vercinler corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle aÃ§ kaldÄ±. Meydanda yem arayan kuÅŸlarÄ± BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli polis memurlarÄ± besledi.

Taksim MeydanÄ±'nda gÃ¶rev yapan iki polis memuru, kuÅŸlara mÄ±sÄ±r ve buÄŸday verdi. Bir anda yÃ¼zlerce kuÅŸ polislerin etrafÄ±nÄ± sardÄ±. Polis memurlarÄ±nÄ±n her gÃ¼n kuÅŸlarÄ± beslediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ã‡evredeki vatandaÅŸlar ise bu anÄ± fotoÄŸrafladÄ±. Ã–te yandan bazÄ± vatandaÅŸlar da Ã§evreden artÄ±k yemekleri getirerek kuÅŸlara verdi.

Taksimde aÃ§ kalan gÃ¼vercinleri polisler besledi

Taksim'de aç kalan güvercinleri polisler beslediCorona virüs önlemleri kapsamÄ±nda boÅŸalan Taksim MeydanÄ±'nda görevli polis memurlarÄ±, aç kalan güvercinleri besledi.ï¿½
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