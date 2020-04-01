Tam 698 parça tarihi eser ele geçirildi!

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sorgun ilçesinde bir iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda; Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çeşitli ebatlarda 580 adet sikke ve 118 adet tarihi obje olmak üzere toplam 698 parça tarihi eser ile 1 adet metal define arama dedektörü ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.