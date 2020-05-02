Taş ocağında yüksekten düşen operatör, öldü

Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir taş ocağında taş kırma makinesi operatörü olan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalışırken bir anlık dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başını taşa çarpan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.