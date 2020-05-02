02.05.2020 - 14:38 | | DHA
Taş ocağında yüksekten düşen operatör, öldü
Manisa'da taş ocağında operatör olarak çalışan Süleyman Yılmaz (48), bir anlık dengesini kaybedip yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir taş ocağında taş kırma makinesi operatörü olan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Yılmaz, çalışırken bir anlık dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başını taşa çarpan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Süleyman Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Atlı Jandarma Birlikleri Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptıCorona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Birlikleri, Sarıyer Kilyos sahilinde denetim yaptı. Denetimlerde normalde Topkapı Sarayı'nı görev yapan Atlı Jandarma Birlikleri görev aldı.