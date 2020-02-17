Taşınırken dolandırıldı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün inşaat mühendislerinden Ece Aktan, evinden taşınmak için armut.com’da nakliye teklifi oluşturdu. En uygun teklifi 1400 TL ile Turan Nakliyat verdi. Sistemin onayıyla iletişim kuran Aktan’ın adresine keşif için 4 kişi gönderildi. nakliyO kişiler evden ayrıldığında kira için ayrılan 1000 pound ve 5 bin TL yatak odasındaki çekmece ve cüzdandan çalınmıştı.

‘Bizi oyaladılar’

1915 Çanakkale Köprüsü projesinde görev yapan Ece Aktan, armut.com üzerinden kendisiyle iletişime geçen Turan Nakliyat’ın yetkilisi Turan B. ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra yaşananları şöyle anlattı:

“Armut.com sitesinde de profili doğrulanınca Turan B. ile telefonda görüştük. ‘Evinize doğru fiyat vermek için keşif amaçlı gelmek istiyoruz’ dedi. Ev ve taşınma ile ilgili tüm bilgileri sitede yazmama rağmen, ‘Belirttiğiniz eşyalar 2+1 ve az görünüyor. Küçük bir kamyonla gelebiliriz’ dedi. Ben de kabul ettim.”

“2 saat sonra 4 kişi keşif için geldi. Önce garipsedim. Çünkü keşif için 1-2 kişi yeterliydi. Evin odalarını gezmeye başladılar. Hangi eşyaların gideceğini sordular. Adamlardan biri beni, biri annemi oyalarken, diğer ikisi taşınma masrafları ve kira için ayırdığımız 1000 pound ve 5 bin TL’yi annemin odasındaki çekmece ve cüzdanımızdan çaldılar. Soyulduğumuzu ise adamlar apartmandan çıkarken fark ettik. Annem ‘Ece soyulduk’ deyince peşlerinden koştum, yetişemedim. Hemen Turan B.’yi aradım. Defalarca özür dileyip, adamlarını benim yanıma getirip yüzlerine tükürteceğini, şikayetçi olmamamı, mağduriyetimi gidereceğini söyledi. Ama sadece oyaladı.”

Parmak izi yok

“Ben de bunun üzerine polisi aradım. Olay yeri inceleme ekipleri eve gelip, parmak izi incelemesi yaptı. Ancak bu adamlar o kadar profesyonelce hareket etmiş ki, hiçbir yere dokunmamışlar. Maalesef tespit yapılamadı. Polis merkezinden yapılan incelemede de armut.com tarafından doğrulandığı belirtilen Turan B. isimli şahsın telefonunun ne İstanbul’da ne de Türkiye’de kaydının olmadığı söylendi. Aynı akşam iki telefon hattı da kapandı.”

‘Sorumluluk internet sitesinin’

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, olayda tüketicinin direk muhatabının aracı Armut.com sitesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “Armut.com emin olmadığı insanları, tüketiciye neden yönlendirir? Bir kısım aracılık hizmeti sunan firmalar, hizmet sağlayıcıların güvenilirliğini incelemeden alacakları komisyonun hırsıyla tüketicileri uygun olmayan kişilere yönlendirmektedir. Tüketiciler evlerine çağırdıkları bu tür aracı firmaların gönderdiği kişilerin can ve mal güvenliği için de tehdit oluşturacağını gözeterek çok ihtiyatlı davranmalı.”

armut.com açıklaması

Armut.com ortağı Erol Değim ise şunları söyledi: “Yılda 3 milyona yakın talep alıyoruz. Böyle 5-6 suçlama oluyor. Tüm nakliyecilerin kimlik ve vergi levhalarını istiyoruz. Söz konusu nakliyeci onay sürecinden geçerken böyle bir olay yaşanmış. Böyle bir durum polis raporuyla belgelendiği an zararı karşılıyoruz. Bunu hanımefendiye ilettik. Ancak hanımefendi bizimle bilgi paylaşmadı. Söz konusu nakliye şirketini aradık. Telefonları kapalı. Nakliyecilik sektöründe telefon numaralarını sürekli değiştiren bir grup var. Kara listeye aldıklarımız bizi tehdit ettiler.”