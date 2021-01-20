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20.01.2021 - 21:05 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı 20 askeri rahmetle andı.

TBMM Başkanı Şentop, 1990 yılında şehit olan Azerbaycanlı askerleri andı

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi ile yaptığı paylaşımda "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı uğruna 20 Ocak 1990'da şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 20 Ocak 2021 )Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi
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