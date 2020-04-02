MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?
ABONE OL
02.04.2020 - 10:13 |

Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?

Corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya devam ederken son önlem Tunceli'den geldi. Tunceli’de tüm araçlar için tek çift plaka uygulmasına geçildi. Bu gelşme sonrası Tek - Çift plaka uygulaması nedir? soruları sorulmaya başlandı.

Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?

Tunceli’de corona virüs salgınına karşı tedbirler arttırıldı, tüm araçlar için tek çift plakasına göre trafiğe çıkma kararı verildiği bildirildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in açıklamalarıyla birlikte Tek - Çift plaka uygulaması nedir? soruları da gündem oldu.

TEK ÇİFT PLAKA UYGULAMASI NEDİR? 

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimiz ve ilçelerinde salgının yayılma tehlikesinin önlenmesi amacıyla araç cinslerine ve kullanım şekline bakılmaksızın hususi ve ticari araçlardan, plakasının son rakamı tek rakamla bitenlerin tek günlerde, çift rakamla bitenlerin ise çift günlerde trafiğe çıkmasına 30 Nisan 2020 tarihine kadar karar verilmiştir. 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 00:01’den 02.04.2020 tarihi Perşembe saat 24:00’e kadar plakasının son rakamı çift olan araçlar, 03.04.2020 tarihi Cuma saat 00:01’den 03.04.2020 tarihi Cuma saat 24:00’e kadar plakasının son rakamı tek olan araçlar trafiğe çıkabilecektir. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu hizmetlerinde görevli personel veya görev verilen araçlar, gıda ve temizlik gibi temel tüketim maddeleri tedarikçileri, ilimizden transit geçecek araçlar ve acil tedavi için sağlık kuruluşlarına müracaat edecek araçlar kısıtlama dışındadır. İlçelerden il merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmeyecektir. Zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapılabilecektir" denildi.

Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla dolduCorona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?

Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

2020 Dini Günler Takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

2020 Dini Günler Takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Sıradaki Haber