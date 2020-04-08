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08.04.2020 - 13:32 |

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

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Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

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