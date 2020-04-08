Tek kullanımlık maske, eldiven gibi malzeme atıklarına ilişkin genelge

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.