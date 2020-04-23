Tekvin Ne Demek? Tdk'ya Göre Tekvin Etmek Ne Demektir?

Arapçadan dilimize geçmiş olan tekvin kelimesi, 'var etme, yaratma, oluşturma, meydana getirmek anlamına gelmektedir.

Tekvin Ne Demek?

Dilimizde genellikle, İslami anlamı ile karşımıza çıkmakta olan tekvin kelimesi, Arapçada kökünden gelmektedir. Anlam bakımından, bazı dini kaynaklara göre, 'yoktan var etmek, icat etmek, yaratmak, vücuda getirmek; diye açıklanmaktadır. Bazı değişik kaynaklarda ise, 'Allah'ın sekiz mucizesinden yaratma sıfatlı olandır.

TDK'ya Göre Tekvin Etmek Ne Demektir?

TDK kaynaklarına göre, tekvin etmek kelimesinin tek anlamı yaratmaktır. Yüce Allah'ın yarattığı varlığı en eksiksiz ve mükemmel şekilde yaratması, yoktan var etmesi anlamında Allah'ın sıfatlarından bir tanesi anlamını taşımaktadır. Ayrıca, Yahudilerin dini kitabı Tevrat'ın yaratılış konularından bahseden ilk bölümü de yine tekvin kelimesinin içerisinde barındırır. Allah'ın Adem'den başlayarak, yoktan var etmesi anlamlarını taşır.