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31.08.2020 - 11:43 |

Telafi eÄŸitim dersleri baÅŸladÄ±! Uzaktan telafi eÄŸitimi hangi tarihler arasÄ±nda verilecek?

2019-2020 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§erisinde eksik kalan konular ile ilgili Ã¶ÄŸrenciler telafi eÄŸitimi verileceÄŸi duyurulmuÅŸtu. MEB tarafÄ±ndan okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine gÃ¶nderilen Telafi eÄŸitim programÄ± kapsamÄ±nda bugÃ¼n baÅŸlayan telafi eÄŸitim 18 EylÃ¼l tarihine kadar devam edecek. MEB tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan resmi Ã§alÄ±ÅŸma planÄ±na gÃ¶re belli sayÄ±da Ã¶ÄŸretmen veya alan zÃ¼mresi olan Ã¶ÄŸretmenler okullarda bulunacak.

Telafi eÄŸitim dersleri baÅŸladÄ±! Uzaktan telafi eÄŸitimi hangi tarihler arasÄ±nda verilecek?

Telafi eÄŸitimleri baÅŸladÄ±! 2019-2020 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§eriisnde Ä°lkÃ¶ÄŸretim, Ortaokul ve Lise Ã¶ÄŸrencilerinin eksik kalan ders ve konularÄ± telafi eÄŸitimi kapsamÄ±nda uzaktan eÄŸitim ile verilecek. ÃœÃ§ haftalÄ±k bir sÃ¼reci kapsayan Telafi eÄŸtiim kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler TRT EBA TV Ã¼zerinden yayÄ±nlanan canlÄ± ders yayÄ±nlarÄ±nÄ± izleyebilecek.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerini gÃ¶nderilen yazÄ± ile Telafi eÄŸitim planÄ± da belli oldu.

TELAFÄ° EÄžÄ°TÄ°M PLANI AÃ‡IKLANDI

MEB tarafÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l iÃ§erisinde eksik kalan konular EBA TV Ã¼zerinden yapÄ±lacak canlÄ± ders yayÄ±nlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ã–zel okullarda 15 AÄŸustos'ta baÅŸlayan telafi eÄŸitimi devlet okullarÄ±nda 31 AÄŸustos tarihinde baÅŸladÄ±.

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Telafi eÄŸitim dersleri baÅŸladÄ± Uzaktan telafi eÄŸitimi hangi tarihler arasÄ±nda verilecek

Otobüs, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen araçlarÄ± böyle biçtiAntalyaâ€™da freni patladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen halk otobüsünün, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen araçlarÄ±n arasÄ±na dalÄ±p 4 aracÄ± hurdaya çevirdiÄŸi kazanan güvenlik kamerasÄ± görüntüleri ortaya çÄ±ktÄ±. Kaza esnasÄ±nda otobüsün iç kamerasÄ±na yansÄ±yan görüntülerde bir kadÄ±nÄ±n kaza sonrasÄ± aÄŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± görülürken erkek yolcularÄ±n sakinliÄŸi â€™pesâ€™ dedirtti. GeniÅŸletilen soruÅŸturma sonucu adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler tutuksuz yargÄ±lanmak üzere adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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