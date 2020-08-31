Telafi eÄŸitim dersleri baÅŸladÄ±! Uzaktan telafi eÄŸitimi hangi tarihler arasÄ±nda verilecek?

Telafi eÄŸitimleri baÅŸladÄ±! 2019-2020 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± iÃ§eriisnde Ä°lkÃ¶ÄŸretim, Ortaokul ve Lise Ã¶ÄŸrencilerinin eksik kalan ders ve konularÄ± telafi eÄŸitimi kapsamÄ±nda uzaktan eÄŸitim ile verilecek. ÃœÃ§ haftalÄ±k bir sÃ¼reci kapsayan Telafi eÄŸtiim kapsamÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler TRT EBA TV Ã¼zerinden yayÄ±nlanan canlÄ± ders yayÄ±nlarÄ±nÄ± izleyebilecek.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde okul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerini gÃ¶nderilen yazÄ± ile Telafi eÄŸitim planÄ± da belli oldu.

TELAFÄ° EÄžÄ°TÄ°M PLANI AÃ‡IKLANDI

MEB tarafÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l iÃ§erisinde eksik kalan konular EBA TV Ã¼zerinden yapÄ±lacak canlÄ± ders yayÄ±nlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Ã–zel okullarda 15 AÄŸustos'ta baÅŸlayan telafi eÄŸitimi devlet okullarÄ±nda 31 AÄŸustos tarihinde baÅŸladÄ±.

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