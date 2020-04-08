Temettü nedir? Temettü vermek kısaca ne demektir? TDK'ya göre Temettü Hissesi ne anlama gelir?
İş dünyasında kullanılan bir kelime olan temettü şirketlerin gelirleri ile yakından ilgilidir. Firmaların bir dönem içinde edindikleri kâr miktarında halihazırda bulunan ortakların bu gelirden paylarına düşeni alması anlamında kullanılır. Temettü kelimesi şirket için kâr payı veya hisse senedi için kullandıkları bir kelimedir. Şirketler temettüyü nakit veya hisse olarak verebilir. Temettü için tüm detayları sizler için hazırladık.
Şirket içi ortaklık haklarından biri olan temettü, şirket ortaklarının mevcuttaki hisse senedi oranına göre pay alması anlamına gelir.
Temettü Vermek Kısaca Ne Demektir?
Temettü vermek şirket içinde yapılan bir işlemdir. Her dönem veya yıl sonunda şirketler kâr paylarını hesaplarlar. Kâr payı hesaplanırken vergiler ve diğer giderler düşülür. Net olarak elde edilen kâr payı şirket ortakları arasında paylaştırılır. Temettü payı %20’den az olamaz.
TDK'ya Göre Temettü Hissesi Ne Anlama Gelir?
Türk Dil Kurumuna göre temettü hissesi kâr payı anlamına gelir. Eğer şirket, sermaye artırımını bedelsiz olarak yapmışsa yıl sonunda elde edilen kâr payını hisse senedi olarak ortaklara paylaştırabilir. Kâr payı belirlenerek değerinde hisse senedi dağıtımı yapılır.