Temettü nedir? Temettü vermek kısaca ne demektir? TDK'ya göre Temettü Hissesi ne anlama gelir?

Şirket içi ortaklık haklarından biri olan temettü, şirket ortaklarının mevcuttaki hisse senedi oranına göre pay alması anlamına gelir.

Temettü Vermek Kısaca Ne Demektir?

Temettü vermek şirket içinde yapılan bir işlemdir. Her dönem veya yıl sonunda şirketler kâr paylarını hesaplarlar. Kâr payı hesaplanırken vergiler ve diğer giderler düşülür. Net olarak elde edilen kâr payı şirket ortakları arasında paylaştırılır. Temettü payı %20’den az olamaz.

TDK'ya Göre Temettü Hissesi Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumuna göre temettü hissesi kâr payı anlamına gelir. Eğer şirket, sermaye artırımını bedelsiz olarak yapmışsa yıl sonunda elde edilen kâr payını hisse senedi olarak ortaklara paylaştırabilir. Kâr payı belirlenerek değerinde hisse senedi dağıtımı yapılır.