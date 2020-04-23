Tenkit Nedir? Tdk'ya Göre Tenkit Etmek Ve Tenkitli Ne Demektir?

Tenkit Arapça bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Eski bir kelimesi olması sebebiyle de fazla kullanılmaz. Tenkit kelimesi anlamı eleştiri ve eleştirme anlamı taşımaktadır.

Tenkit Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Arapçadan dilimize geçmiş olan Tenkit kelimesi günümüzde cümle içerisinde fazla kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamı bazı kişiler tarafından kelimenin anlamı bilinemeyebilir. Tenkit kelimesi anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Tenkit kelimesinin sözlük anlamı sizlere aşağıda belirtilmiştir.

- Eleştirme, eleştiri

TDK'ya Göre Tenkit Etmek ve Tenkitli Ne Demektir?

Türk Dil Kurumunda birçok sözcüğün anlamları bulunmaktadır. Tenkit etmek bir olay ve durum karşısında kişiyi eleştirmek anlamında kullanılmaktadır. Tenkitli kelimesi ise yine bir durum karşısında tenkitli davranılması, eleştirili davranılması anlamı

taşımaktadır.