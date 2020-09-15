Üniversite kayıtları başladı. KYK burs ve TEV burs aramaları gün geçtikçe artıyor. Türk Eğitim Vakfı'nın burs başvurularına çok az bir süre kaldı. Bu nedenle öğrenciler sıklıkla TEV burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? sorularını yöneltiyor.

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TEV burs başvuruları 20 Eylül’den itibaren web sayfasından takip edilmelidir. Adayların TEV internet sayfasından form doldurması gerekmektedir.

TEV Burs Başvuru Formu http://burs.tev.org.tr/ web adresinden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak imzalanacak ve açıklanan prosedür takip edilecek.

Başvuru Koşulları

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Ara sınıflar için :

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,

Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve

3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,

Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

Aday Olamayacaklar

Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,

Açık öğretim /uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir),

Ücretli değişim programlarında bulunanlar,

Üniversite için 25, yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşından büyükler,

Hüküm giyenler,

Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

Eklenecek Belgeler

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrenciler; TEV’in internet sayfasından doldurduğu 'TEV Burs Başvuru Formu’nun çıktısını alıp, imzalayarak aşağıda belirtilen belgeleri sırasıyla ekleyip, tek bir şeffaf folyoya konulması gerekmektedir.

TEV Eğitim Bursu Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç belgelerinin örneği, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge örneği) (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir.)

Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir),

Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir),

Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,

1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili yere çok iyi yapıştırılmalıdır.

Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir),

Ara sınıflarda öğrenim görenler (2.3. ve 4 sınıfa geçenler bu belgeyi ekleyecekler ): Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

**Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösteren belge,

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devletten alınabilir)

Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet alınabilir) (Nüfus Kayıt Örneğinin alt kısmında adres bilgisi varsa bu belgeyi almanıza gerek yoktur.)

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

(e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu mutlaka görünmelidir.)

- Çalışan anne, baba için;

onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ten alabilirler.)

- Serbest çalışan anne baba için;

son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

- Emekliler için;

aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

Önemli Not: Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için;

Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devletten alınabilir. E-devlete giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;

ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devletteki Tarım ve Orman Bakanlığı Sayfasından alınabilir.) - Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir

liste ve listedeki, hisse ve m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (mutlaka e-devletten alınmalıdır.), Önemli Not : (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa olmadığına dair belge eklenmelidir. (Mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

- Anne ve baba adına araç varsa, - araç kayıt belgesi; yoksa e-devletten isim görünür halde kayıt olmadığına dair çıktı/ekran görüntüsü. (mutlaka e-devletten alınmalıdır.)

Not: (Anne, baba dışında (anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması ve forma eklenmesi gerekmektedir.)

Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği

Risk Merkezi Raporu Belgesi (hem anne hem baba adına e-devletten alınmalıdır.)

Evrakların Teslim Süreci

TEV'in değerlendirmesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve / veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylar evraklarını hazırlayıp; mülakat günü komisyona sunacaktır.

Ön değerlendirmeden elenen adaylara SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme sonucunuz size bildirilmeden lütfen dosya hazırlamayınız.

TEV bursuna müracaat ederken, üniversitelerin kendi burs başvuru sürecinin de yakından takip edilmesi ve varsa gerekli işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üniversitenize genel olarak burs istediğinizi müracaat ederek bildirmeniz gerekebilir. Bazı üniversitelerde TEV bursuna yapılan başvuru üniversitenize yapacağınız burs başvurusu ile birlikte değerlendirilmektedir. (Örn: Boğaziçi, İTÜ, Yıldız Teknik, ODTÜ vb.)

Mülakata gelirken yanınızda getireceğiniz dosyanın nasıl hazırlanacağını bu videoda görebilirsiniz.