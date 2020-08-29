Toplu ulaşımda öğrenci uyarısı

Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı Nisan, Mayıs aylarında İstanbul’daki toplu ulaşım araçlarındaki doluluk oranı yüzde 10’lar seviyesine kadar gerilerken, okulların açılmasına sayılı günler kala bu tablonun tersine dönmeye başladığı uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu’nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Milliyet aracılığı ile önemli uyarılarda bulundu: “Kovid-19 öncesi toplu ulaşımda günlük yolcu rakamı 7.5 milyondu. Geçtiğimiz gün toplu taşımayı bir günde kullananların sayısı 4.1 milyon olarak tespit edildi. Şayet üniversiteler açılır ve 3 milyon üniversiteli ulaşım araçlarını kullanmaya başlarsa, Kovid-19 öncesinden farklı bir manzara olmayacak. Metrobüslerde taşınan yolcu sayısı son birkaç gündür 600 bini geçmiş durumda. Nisan, mayıs ayında bomboş gidip gelen metrobüsler yüzde 60 dolulukla seferler düzenliyor.”



‘Kapasite artmalı’

Okulların açılması ile birlikte toplu ulaşımdaki talep artışının salgın tablosunu olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ilıcalı, “Mutlaka ama mutlaka çalışma saatleri ve evden çalışma seçeneklerinin yanı sıra toplu ulaşımdaki kapasiteyi artırmak gerekiyor. Aşı piyasaya çıkana kadar 3 milyon üniversiteli uzaktan eğitime devam etmeli. Üniversiteler açılıp öğrenciler yollara dökülürse, Nisan-Mayıs döneminden bile kötü bir tablo görürüz. Eylül itibarıyla üniversitelilerin toplu ulaşımı kullanmaya başlaması sosyal mesafe kuralının yok olması anlamına gelir” dedi. Çalışan kesim için mesai kademelendirme ve evden çalışma seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ilıcalı, ulaşımda olası riskler konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunum yaptıklarını ifade ederek, “Toplu ulaşımda eski yoğunluk görüntüleri ortaya çıkarsa, virüsten korunmak imkânsız hale gelecektir” dedi.



Toplu taşıma araç sayıları

İstanbul’da 17 bin 395 adet taksi bulunurken, 900 kişiye ortalama bir adet taksi düşüyor. Sisteme kayıtlı minibüs sayısı 6 bin 460. 3 bin 30 adet İETT otobüsü, 2 bin 154 adet özel halk otobüsü ile 985 adet Otobüs A.Ş’ye ait araç hizmet veriyor. Metro ve tramvay araçlarındaki vagon sayısı ise 647. İstanbul’da okul servisi, personel servisi sayısı 66 bin 269. Marmaray’da ise tam 440 adet vagon bulunuyor. Metrobüs hattında toplam 610 araç bulunurken, tüm araçlar aynı zamanda seferde bulunmuyor. Dolmuş taksi sayısı 572, deniz motoru sayısı ise 393.



İstanbul’un ulaşım karnesi



İstanbul’un normal zamanlardaki ulaşım karnesi şöyle: 704 milyon 479 bin 482 kişi metro ile yolculuk yaparken ay başında ortalama 55 milyon yolcu taşınıyor. Her gün ortalama 1 milyon 654 bin 777 kişi metro ve hafif metroyu kullanıyor. Marmaray’ı kullananların sayısı 430 bin. İETT Otobüsleri ve metrobüslerde günde ortalama 2 milyon 59 bin kişi, özel halk otobüslerinde 1 milyon 607 bin 036, Otobüs A.Ş’de ise 860 bin kişi taşınıyor. Normal zamanda minibüs kullananların sayısı 2 milyon 911 bin, taksi ve dolmuşa binenlerin sayısı da 1 milyon 403 bin kişi olurken, İstanbul’da her gün servislerle 2 milyon 867 bin 502 kişi seyahat ediyor.