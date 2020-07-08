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08.07.2020 - 13:21 | | İHA

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ilk corona vakası görüldü!

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde Mart ayından bu yana süren pandemi sürecinde ilk kez corona virüs (Covid-19) vakası görüldü.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ilk corona vakası görüldü!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak Temmuz ayına kadar hiçbir pozitif vakanın rastlanılmadığı Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ilk vaka görüldü. Kış aylarında 12 bin nüfusu olan ve yaz aylarında memleketlerine gelen vatandaşlarla nüfus sayısı iki katına çıkan ilçede M.D. isimli vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan M.D.’nin ailesine de test yapıldı. 5 kişide daha korona virüs tespit edilirken, ilçedeki Çamlıca mahallesi de karantinaya alındı.

Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Korona virüs testi pozitif çıkan vaka ile temasta bulunan vatandaşların test yaptırması gerektiğinin altını çizerek “Covid-19 vakasının görülmesin ardından bu vatandaşımızın dostlarıyla beraber kalabalık ortamlarda bulunabileceğini göz önünde bulundurarak onunla hasbihal edenlerin en yakın sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri gerekiyor” dedi.

Pozitif vakanın görüldüğü Çamlıca mahallesinde karantina uygulamasının başlatıldığı dile getiren Kaymakam Ünsal, “Pazar alışverişlerinin yapıldığı alanlarda sosyal mesafe kuralarına uyulması gerekiyor. Maskesiz dolaşanlara cezai işlem yapılacak. Şalpazarı İlçesine bağlı Çamlıca mahallesi pozitif vakanın görüldüğü ilk mahalle olduğundan karantina uygulaması başlatıldı. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde Temmuz ayı itibariyle düğün ve kına törenleri için alınan tedbirlere geçtiğimiz hafta içerisinde uyulmadığını gördük. Bu konu ile ilgili olarak mahalle muhtarlarını uyararak toplu yapılacak olan etkinliklerin olduğu alanlara kolluk kuvvetlerinin bölge sorumluluklarına göre koşullandırma yapılacağını söyledik” ifadelerini kullandı.

 

 

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