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14.04.2020 - 14:54 | | DHA

Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde corona virüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatılan parktaki trafonun yanına bırakılan cep telefonu, ayakkabı ve kemer, polisi harekete geçirdi. Polis, eşyaları incelenmek üzere polis merkezine götürdü.

Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

Çorlu Belediyesi'nin Omurtak Caddesi üzerinde içinde kafelerin bulunduğu park, corona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. İş yerini kontrole gelen çalışanlar, trafonun yanında bir cep telefonu, ayakkabı ve kemer bulup, polise haber verdi. Parka gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatıp inceleme yaptı. Polis, cep telefonu, ayakkabı ve kemeri, incelemek üzere polis merkezine götürdü.

Trafonun yanına bırakılan cep telefonu ve ayakkabı polisi alarma geçirdi

 

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek toplu taşımada yaşanan sorunları ve piyasada merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde satılan tansiyon, şeker ve ateş ölçer cihazların sağlığımıza olumsuz yöndeki etkilerinin neler olduğunu ele aldı.
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