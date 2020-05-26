MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
ABONE OL
26.05.2020 - 12:22 | | DHA

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Gaziantep'in Nizip ilçesinde, önünde ilerleyen traktöre çarpan motosikletin sürücüsü Fikret Coşkun yaşamını yitirdi, arkadaşı yaralandı.

Traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Nizip'in Nahırtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Fikret Coşkun kullandığı 27 JF 753 plakalı motosikletinin kontrolünü kaybedince önünde seyreden Ahmet Yıldırım yönetimindeki 27 ABS 742 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki sürücü Fikret Coşkun ile arkadaşı Ercan Matpan yola savruldu. Kaza ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Fikret Coşkun ile Ercan Matpan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fikret Coşkun, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İngiltere’de plajda sosyal mesafe kavgası!İngiltere’de bir plajda sosyal mesafe nedeniyle olduğu tahmin edilen nedenden dolayı kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bir kişinin yaralandığı belirtildi. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zeytin ağaçlarını ilaçlarken 2200 yıllık sikke buldu!

Zeytin ağaçlarını ilaçlarken 2200 yıllık sikke buldu!

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Son dakika... Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu!

Son dakika... Kepçe ile baraj gölüne düşen operatörün cansız bedeni bulundu!

Sıradaki Haber