MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi
ABONE OL
18.02.2020 - 10:21 | | DHA

Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya'da 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'yı (39), 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Şahin Yalçın'ın (21), ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, geçen 13 Mayıs sabahı Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Evden gelen “Dur yapma, senin Allah'ın yok mu?" yalvarışlarını duyan apartman sakinleri, sesin kesilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşular, seslerin birinci katta oturan 'Naz' takma adlı trans birey Gökçe Saygı'nın evinden geldiğini söyledi. Eve giren polis, Saygı'nın cesedini buldu. Gökçe Saygı'nın sırtından defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı Şahin Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp raporu okundu. Sanık ve avukatı rapora itiraz ederek, tekrar beraat talep etti. Savcı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürdüğü belirtilerek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebinde bulunuldu.

Sanığın avukatı, mütalaaya karşın savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Padişahlar için kullanılan 160 yıllık antika teraziye müşteri aranıyorBursalı bir antikacının eline geçen Osmanlı saray terazisi 12 bin liraya satışa çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batman'da hayat durdu! Her yer buz tuttu

Batman'da hayat durdu! Her yer buz tuttu

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Komşunuzun binası da güvenli mi?

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber