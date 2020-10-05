05.10.2020 - 15:48 |
Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı
Türkiye’yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayeti ile ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. Tuğba Keleş’in abisi kız kardeşinin daha önce, katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Öte yandan canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılma anlarının bulunduğu ses kaydı ortaya çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kasiyer Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Tuğba Keleş'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
STÜDYODA PAYLAŞILAN SES KAYDI KAN DONDURDU
O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti.
HAPSEDİLMEDİ 1 KADINA KIYDI
Öte yandan Küpeli’nin, Hataylı Gülay Mübarek’i sosyal medyadan sistematik şekilde taciz ve tehditten 8.5 yıl hapse çarptırıldığı, ancak cezası onanmadığı için tutuklanmadığı öğrenildi.
Dünyanın yüz ölçümü yanlış olabilirBalıkesir’in Edremit ilçesinde matematik alanında çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırmacı Hüseyin Ergül, yeni bulduğu yöntem ile küresel yüzeylerin gerçek yüz ölçümünü hesaplayabildiğini iddia etti. Bu sisteme göre dünyanın yüz ölçümü şimdiki hesaplamalara göre 34 milyon kilometrekare daha küçük olabilir.