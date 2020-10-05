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05.10.2020 - 15:48 |

Tuğba Keleş cinayetinde kan donduran ses kaydı

Türkiye’yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayeti ile ilgili son dakika detayları ortaya çıktı. Tuğba Keleş’in abisi kız kardeşinin daha önce, katili Erdoğan Küpeli tarafından kaçırılmaya çalışıldığını anlattı. Öte yandan canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılma anlarının bulunduğu ses kaydı ortaya çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kasiyer Tuğba Keleş'in kaçırılma anı ile ilgili şoke eden bir ses kaydı ortaya çıktı. Tuğba Keleş'in katili, Erdoğan Küpeli'nin Adana'da sürekli tehdit ettiği, karşılık göremeyince ise Tuğba Keleş'i kaçırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

STÜDYODA PAYLAŞILAN SES KAYDI KAN DONDURDU

O anları ses kaydına alan abisi bugün canlı yayında paylaştı. Dinlenilen ses kaydının ardından ise stüdyo buz kesti.

HAPSEDİLMEDİ 1 KADINA KIYDI

Öte yandan Küpeli’nin, Hataylı Gülay Mübarek’i sosyal medyadan sistematik şekilde taciz ve tehditten 8.5 yıl hapse çarptırıldığı, ancak cezası onanmadığı için tutuklanmadığı öğrenildi.

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