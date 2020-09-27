Tuncel Kurtiz ne zaman, neden öldü? İşte Tuncel Kurtiz'in hayat hikayesi

Tuncel Kurtiz kimdir? 77 Yaşında hayata gözlerini yuman Tuncel Kurtiz, ölümünün yıldönümünde anılıyor. 27 Eylül 2013'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz hakkında merak edilen bilgiler...

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz (1 Şubat 1936, Kocaeli - 27 Eylül 2013, İstanbul), Türk sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı ve senarist.

Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır.

Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu; ancak hiçbirinden mezun olmadı.

Kariyeri



İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamış olan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle zirveye çıkan sanatçının, doğayla iç içe yaşamayı sevdiği belirtilir

1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterini canlandırmış ve tanınırlığı daha da artmıştır.

2010 Yaz döneminde NTV yeşil ekranlarında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işletmekte olduğu Zeytinbağı adlı butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program yapmıştır. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

Vefatı



27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları



Çok Tuhaf Soruşturma : Ferhan Şensoy - Orta Oyuncular - 1998

Şeyh Bedrettin : Nâzım Hikmet - 1997

Mahabaratta : Hint Destanı - Peter Brook - 1985

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Berlin Schaubühne Tiyatrosu - 1984

Teneke : Yaşar Kemal

Kaplan ve Daktilolar - Genar Tiyatrosu - 1968

Samanyolu (oyun) : Karl Wittlinger - Genar Tiyatrosu - 1968

Devri Süleyman : Aydın Engin - Genar Tiyatrosu - 1968

Yolcu : Nâzım Hikmet - Genar Tiyatrosu - 1967

Kalbin Sesi - Halkın Gözü : Peter Shaffer - KEnt Oyuncuları - 1964

Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları - 1963

Altın Yumruk : Dormen Tiyatrosu - 1962

Ayı Masalı : Dormen Tiyatrosu - 1962

Şahane Züğürtler : Dormen Tiyatrosu - 1962

Zafer Madalyası : Thomas Heggen\Joshua Logan - Dormen Tiyatrosu - 1958