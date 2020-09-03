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03.09.2020 - 10:58 | | İHA

Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken, Türk hackerler Yunan bakanlıklarının resmi web sayfalarını bir bir ele geçiriyor.

Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.

Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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