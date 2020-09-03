03.09.2020 - 10:58 | | İHA
Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi
Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken, Türk hackerler Yunan bakanlıklarının resmi web sayfalarını bir bir ele geçiriyor.
Deşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.