Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi. Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.