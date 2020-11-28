28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Türk Interpolü Irak’ta yakaladı!
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, “ülke bütünlüğünü bozmak” başta olmak üzere 24 ayrı suçtan dolayı Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emriyle aranan 26 yaşındaki PKK’lı terörist Mehmet Şevişoğlu’nun Irak’ta olduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri, önceki gün Irak’ta gerçekleştirdikleri operasyonda terörist Şevişoğlu’nu yakaladı. Aynı gün Türkiye’ye getirilen Şevişoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.