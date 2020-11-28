MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Türk Interpolü Irak’ta yakaladı!
ABONE OL
28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Türk Interpolü Irak’ta yakaladı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, “ülke bütünlüğünü bozmak” başta olmak üzere 24 ayrı suçtan dolayı Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emriyle aranan 26 yaşındaki PKK’lı terörist Mehmet Şevişoğlu’nun Irak’ta olduğu tespit edildi.

Türk Interpolü Irak’ta yakaladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ekipleri, önceki gün Irak’ta gerçekleştirdikleri operasyonda terörist Şevişoğlu’nu yakaladı. Aynı gün Türkiye’ye getirilen Şevişoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Dehşete düşüyorum

Dehşete düşüyorum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet