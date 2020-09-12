Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor

Öncelikle kamu kurumlarında, daha sonra tüm Türkiye’yi kapsayacak bir eylem planı içeren Sıfır Atık Projesi ile bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başta olmak üzere 30 bine yakın kurum ve kuruluşun hizmet binasında “sıfır atık” sistemine geçildi.



‘Sıfır atık belgesi’



“Sıfır Atık Belgesi”nin esaslarını belirleyen Sıfır Atık Yönetmeliği ile de 12 Ocak 2020 itibarıyla Sıfır Atık Sistemi’ni kuran kamu ve eğitim kurumları, belediyeler, sağlık kuruluşları, sanayiciler, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, havalimanları, zincir marketler, akaryakıt istasyonları ve sitelere temel seviye “Sıfır Atık Belgesi” verilmeye başlandı. Sıfır Atık Belgesi, öncelikle kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum veya kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.



Yeni dönemde Meclis’te



AK Parti, yeni yasama dönemi için “sıfır atık” projesi kapsamında ikinci bir adım atarak, ilgili yapıların tek çatı altında toplanmasını amaçlayan “Türkiye Çevre Ajansı”nın kuruluşuna yönelik yeni bir yasa teklifi hazırlamaya başladı. Kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi konusunda çalışmalarda bulunacak Türkiye Çevre Ajansı, atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması, atığın yeniden kullanılması, türüne göre ayrılıp biriktirilmesi, toplanması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertarafı, bertaraf sonrası izleme ve denetim faaliyetlerinin yapılması işlemlerini koordine edecek. Türkiye Çevre Ajansı’nın merkezinin Ankara’da olması planlanıyor.