Türkiye şehitleri için kenetlendi

İdlib’deki saldırıda şehit olan 33 asker için tüm Türkiye tek yürek oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dün tüm camilerde okuttuğu cuma hutbesinde “Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur” diyerek birlik mesajı verildi. Ankara başta olmak üzere bir çok kentte de şehitler için cuma namazı öncesi Kuran-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve üniversitelere kadar birçok kurum da şehitler için başsağlığı mesajı yayımlanarak saldırı protesto edildi.











‘Zafer milletin olacak’

Diyanet, dün ülke genelindeki camilerde okutulmak üzere “Hak uğrunda mücadelemiz, birlik ve beraberlik ruhumuz” başlıklı hutbe yayımladı. Mehmetçiğin, daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu vurgulandığı hutbede, “Mehmetçiğimiz peygamber efendimizin, ‘Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin’ nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demekte” denildi. Hutbede İdlib’de Türk askerlerine yapılan saldırıya değinilerek, şunlar kaydedildi: “Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır.”



‘Oyunları bozulacak’



Hatay’da cuma namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı anımsattığı hutbede “Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hiç şüphemiz yok ki Cenabıhakk’ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara’da da cuma namazı ardından şehit askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Hacı Bayram Veli Camii’nde toplanan cemaat, tekbir getirip sloganlarla saldırıyı protesto etti.



Edirne’de kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü tarihi Eski Camii’de, vatandaşlar ellerini semaya açarak İdlib şehitleri için dua etti.

Sivas’ta, cuma namazı öncesi tarihi Ulu Camii’de dua edildi. Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Vali Salih Ayhan da “Bedenimiz burada olsa da ruhumuz, kalbimiz sınır ötesi harekatta memleketimizin istikbali, istiklali, milletimizin istikbali için gece gündüz gözünü kırpmadan fedakarca çarpışan Mehmetçiğimizin yanında” dedi.

Şanlıurfa’daki Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki Dergah Camii’nde müftü Mehmet Taştan, şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 100 hatim indirildi.

Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıdvan Işık, “TBMM’de bulunan tüm siyasi partiler acilen toplanarak, ülkemizin dost ve müttefiklerini yeniden gözden geçirerek, şehitlerimizin dökülen her damla kanının hesabının sorulması ve gereken adımların atılması için iradesini net olarak ortaya koymalıdır” dedi.







Askerlik için dilekçe verdiler



Sivas’ın Kangal ilçesinde İdlib şehitleri için yürüyüş yapan yaklaşık 200 kişi, askere alınmaları için yazdıkları dilekçeleri Askerlik Şubesi’ne teslim etti. Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit, “Kim var dendiğinde biz varız derken ne kadar samimi olduğumuzun günü bu gündür. Bizler bugün Alparslan’ız, Yavuz’uz, Fatih’iz, Mustafa Kemal’iz. Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi tek vücuduz. Tarih yeniden yazılacaksa yine Türk Milleti olarak biz yazarız” dedi.



Kan bağışladılar



Hatay’ın Antakya ilçesi Ulu Camii önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, Mehmetçiğe destek olmak için kan bağışında bulundu. Bağışçılardan öğretmen Veysel Erdem, kan bağışını “Herkesin yapmak zorunda olduğu bir görev” şeklinde tanımlayarak Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.



Şehit ve gazi aileleri kınadı



Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, hain saldırıyı tüm şehit aileleri ve gaziler adına kınadı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ise saldırıya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, her türlü göreve hazır olduklarını bildirdi.







Gar ve istasyonlar bayrakla donatıldı

İdlib’deki hava saldırısında şehit düşen askerleri anmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne destek olmak amacıyla yurdun dört bir yanındaki gar ve istasyonlar Türk bayraklarıyla donatıldı.





Türk bayraklarıyla şehir turu



Düzce’de servis minibüsleri ve otobüs şoförleri, Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu attı. Zonguldak’ta ise araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen dolmuşçu ve taksiciler, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.



Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde saldırıya tepki gösteren vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları astı. TOKİ Abdulkadir İşcan İlkokulu’nun dış cephesine de yaklaşık 100 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Burdur’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri, 33 şehit için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Ne mutlu Türk’üm diyene” slganları atan grup, saygı duruşunda bulunup, dua okudu.

Kayseri, Cumhuriyet, Kırıkkale, Bozok, Erzurum, Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Artvin ve Bayburt üniversitelerinin rektörleri, saldırıya ortak açıklamayla tepki gösterdi.