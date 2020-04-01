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01.04.2020 - 19:37 |

Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) sayısı bugün kaça yükseldi? (1 Nisan canlı grafik tablosu) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Peki Bakan Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak, Türkiye'de son durum nasıl?

Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) sayısı bugün kaça yükseldi? (1 Nisan canlı grafik tablosu) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (1 NİSAN ÇARŞAMBA AÇIKLAMASI HENÜZ YAPILMADI)

(31 MART SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 15.422

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2704

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  46

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981

TOPLAM VAKA SAYISI: 92.403

TOPLAM CAN KAYBI: 214

SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 19:10'da açıklama yapacak...


Batman'da sağanak heyelan getirdiBatman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı ve Boğaz köyde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan maddi hasara yol açtı.
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