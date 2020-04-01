Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) sayısı bugün kaça yükseldi? (1 Nisan canlı grafik tablosu) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (1 NİSAN ÇARŞAMBA AÇIKLAMASI HENÜZ YAPILMADI)



(31 MART SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 15.422



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2704



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 46

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981



TOPLAM VAKA SAYISI: 92.403



TOPLAM CAN KAYBI: 214



SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 19:10'da açıklama yapacak...





