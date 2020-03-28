Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı corona virüsü sitesi

Dünyada corona virüsü nedeniyle 20 binden fazla kişi yaşamını yitirirdi. Coronavirüs vaka sayısı ise dünyada 500 bini geçti. Türkiye'deki son durum ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Peki corona virüsü Türkiye'de kaç kişide var?

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 5698 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, 17 hastanın yaşamının yitirdiği ve toplam can kaybının 92 olduğunu dün belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜSÜ SİTESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ,hastalık ile ilgili verilerin internet ortamında açıklanacağı dile getirdi.





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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?



Corona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç corona virüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.