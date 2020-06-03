Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974'ü iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşıyla görüştü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, video konferans yöntemiyle görüştü.

Koca ve Murashko görüşmede, Kovid 19'a karşı aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda iş birliği için adım atılmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı perşembe günü yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

Bakan Koca'dan "salgın sona ermedi" uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

"Kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımında Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu toplandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakan yardımcıları, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda normalleşme süreci ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.

"Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."

MGK bildirisinde salgınla mücadelede gösterilen başarının altı çizildi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde, küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelede Türkiye'nin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere, her alanda gösterdiği başarının altının çizildiği vurgulandı.

Resmi okul öncesi kurumları 19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecek

Milli Eğitim Bakanlığının resmi yazıyla illere bildirdiği yeni karara göre, ailelerin taleplerini karşılayabilmek için, velilerin isteği, yeteri kadar müracaat olması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi durumunda özellikle anne babası çalışan çocuklar için resmi okul öncesi eğitim kurumları da 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabilecek. Açılacak okul öncesi kurumlarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile belirlenen diğer kurallara titizlikle uyulacak.

Bakanlığın bu kararıyla devlet kurumlarının fiziki mekanlarının kullandırılarak özel okul ve kreşlerde sağlığı riske edecek şekilde çocuk yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca her ilçe veya mahallede özel okul veya kreş olmadığından bu kararla velilere kolaylık sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Hangi anaokulu ve ana sınıfların açık olacağına, veli talebi ve okulun imkanları doğrultusunda ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek.

Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tüm bakanlıklara gönderilen normalleşme sürecindeki tedbirler arasında servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane düzenine kadar birçok madde yer aldı.

Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şu şekilde belirlendi:

"Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek. Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek. İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek. Geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak. Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak. Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına salgından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak. Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven tırabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek."

Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenen tedbirler kapsamında da kurum ve kuruluşlarda şu düzenlemeler yapılacak:

"Ofisler, sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek. Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak. Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak. Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak. Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak. Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makineleri kullanılmayacak."

Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, hamile personelin çalışma şartlarına ilişkin bir yazı gönderildi.

Yazıda, "Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Evde bakım yardımı ile engelli aylığı alanların, süresi dolan raporları geçerli sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin devam ettiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin süresi dolan raporlarının mağduriyet yaşamaması için ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporları yenileme zorunluluğunu daha önce haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk.1 Ocak 2020 ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizin, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

Özel okullar, telafi eğitiminin başlangıç tarihi ile süresini kendisi belirleyecek

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, özel öğretim kurumlarının telafi, tamamlama ve uyum eğitimlerine başlamaları konusunda 81 il valiliğinin bilgilendirildiği hatırlatıldı.

Özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarihin 15 Ağustos 2020 olduğu belirtilen açıklamada, "Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecek." bilgisi paylaşıldı.