Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik galerisi 'Fi Art Gallery' sanatseverleri bekliyor

Türkiye’nin ilk 360 sanal gerçeklik galerisi olan Fi Art Gallery, dijital ortamda sunduğu ilklerle sanatseverlere farklı bir deneyim sunuyor. Fütürist Fırat Bekiroğlu, tamamen dijital ortamda hazırladığı platforma sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, corona virüs salgını sebebiyle süreçten etkilenen sanatçılar için farkındalık yaratan sürdürülebilir ve nitelikli bir projeye imza attığını söyledi. Fi Art Gallery’i diğer galerilerden ayıran en büyük özelliği, 'tamamen dijital' olması olarak niteleyen Bekiroğlu, "Diğer galerilerin yapmış olduğu sanal turlar, panoramik çekim tekniği ile somut bir mekan üzerinden yapılıyor. Burada ise mekan sıfırdan yaratılıyor, tasarlanıyor, eserler 3 boyutlu ortamda modellenip görselleştiriliyor ve yazılım sürecinden geçiyor" dedi.

Fi Art Gallery'de ilk serginin, 15 Nisan 2020'de UNESCO'nun ilk resmi 'Dünya Sanat Günü' kutlamasında gerçekleştiğini belirten Bekiroğlu, "12 Dilimlik Döngü’ isimli ilk karma sergimizde, farklı disiplinlerden 12 sanatçı ve 170 eseri yer aldı. 'Yeni Dünya Sahnesi' adlı ikinci karma sergimiz ise 6 Haziran'da sanatseverlerle buluştu. Sergimizde, 23 sanatçı ve 224 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Dijital dönüşümün henüz başındayız, dijital medyanın üzerine yeni bir katman kuruluyor, hepimiz bu dünyanın içerisine bir gün gireceğiz. İkinci karma sergimiz de buna öncülük yapabilecek kurgusal bir anı, sanatseverlere deneyimlemeyi sunuyor" ifadesini kullandı.

Fırat Bekiroğlu, "Ziyaretçilerimiz, 30 metre tavan yüksekliği ile 2 bin 350 metrekarelik ferah bir mimari alan içerisinde 360 derece keyifle sergimizi deneyimlerken, eserleri orijinal görselleri bozulmadan büyük formatta inceleyebiliyor ve diledikleri saatte istedikleri eserin siparişini verebiliyor" diye konuştu.

Birçok sanatçının Fi Art Gallery’de sergi açma isteği olduğunu kaydeden Bekiroğlu, "Sanatçılar, bu dijital platform vesilesiyle eserin taşınması, çerçevelenmesi gibi maliyetlerini asgari seviyeye indiriyor. Sanatçılar, eserlerini 24 saat boyunca rahatlıkla gezilebilen bir mekanda ziyaretçilerin beğenisine sunarken, erişilebilirlik noktasında daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Sanatçılarımıza gösterdikleri ilgi ve katılımlardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Ziyaretçilerin, ‘www.fiartgallery.com’ adresinde istedikleri zaman sergiyi gezebileceğini kaydeden Bekiroğlu, yakın zamanda çok farklı projelerle sanatseverlerle buluşacaklarını sözlerine ekledi.