Üç büyük baronun etkisi azaltılacak

AK Parti’nin baroların yönetim yapısı ve seçim sistemiyle ilgili yaptığı yasa çalışmasında yer alan yeni “delege seçimi formülü”, tartışmaların odağındaki İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının, Türkiye Barolar Birliği’ndeki (TBB) temsil gücünü azaltacak. Çalışma yasalaşırsa, Türkiye’deki avukatların yüzde 57’sinin bağlı olduğu bu üç büyük baronun TBB’ye göndereceği delege sayıları üçte iki oranında azalacak. Üye sayısı binin altında olan 61 baro ise TBB’ye birer üye daha fazla göndererek Genel Kurul’da etkinliğini artıracak. Ekimde yapılacak baro seçimleri yeni yasaya göre blok liste yerine nispi temsil usulü ile gerçekleştirilecek.

AK Parti’nin Avukatlık Yasası’nı değiştirmek için başlattığı çalışmanın yasalaşması halinde baroların üye ve delege sayıları ile önümüzdeki aylarda yapılacak baro seçimleri büyük değişime uğrayacak.

Alternatif barolar

Türkiye’de 2020 itibarıyla en çok üyesi bulunan barolar, 46 bin 52 üyeyle İstanbul, 17 bin 598 üyeyle Ankara, 9 bin 612 üyeyle İzmir, 4 bin 757 üyeyle Antalya, 3 bin 757 üyeyle Bursa ve 3 bin 59 üyeyle Adana. Bu iller, AK Parti’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gündeme gelen ancak üzerinde henüz görüş birliği oluşmadığı ifade edilen asgari 3 bin üye şartlı “alternatif baro” formülünün düzenlemeye eklenmesi durumunda, sınırları içinde ikinci bir baro açılabilmesi mümkün hale gelen iller olacak.

Delegeleri düşecek

Mevcut yasada barolar, TBB’de temsil edilmek üzere, iki yıllığına avukatlıkta en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasından ikişer delege seçiyor. Avukat sayısı 100’den fazla olan barolar, bundan sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçiyor. İstanbul, 138 delegesi ile en kalabalık baro olma özelliğini taşırken, İstanbul’u 57 delege ile Ankara, 30 delege ile İzmir, 16 delegeyle Antalya, 13 delegeyle Bursa ve 11 delegeyle Adana takip ediyor. Türkiye’deki 80 baronun 45’i ise TBB Genel Kurulu’nda yalnızca üçer delegeyle temsil ediliyor. AK Parti’nin çalışmasında delege sayılarında da düzenlemeye gidilmesi planlanıyor. Anadolu’daki baroların delege sayılarıyla büyük baroların delege sayılarının birbirine yaklaştırılması hedefleniyor. Böylece TBB Genel Kurulu’nda tartışmaların odağındaki önemli baroların etkinliğinin zayıflayacağı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda baroların TBB’ye başlangıçta üçer üye göndermesi; avukat sayısı 100’den fazla olan baroların bundan sonraki her bin üye için birer delege seçmesi üzerinde duruluyor. Değişiklik bu şekilde yasalaşırsa, TBB’nin 561 olan delege sayısı 418’e düşecek. Yeni durumda İstanbul Barosu’nun delege sayısı 138’den 50’ye; Ankara Barosu’nun 57’den 21’e; İzmir Barosu’nun 30’dan 13’e; Antalya Barosu’nun ise 16’dan 7’ye çekilmiş olacak. Üye sayısı binin altında olan 61 baro ise TBB’ye birer üye daha fazla göndererek, Genel Kurul’da etkinliğini artıracak.

Ekimde seçimler var

Türkiye’deki 80 barodan, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 73’ünün seçimleri bu yıl ekimde; Mersin Barosu’nun seçimleri önümüzdeki ay; Isparta, Ardahan, Mardin, Muş, Kırıkkale ve Hakkâri barolarının seçimleri ise 2021’de yapılacak. 4 yılda bir yapılan TBB seçimleri ise, Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek. AK Parti’nin yasa çalışması Ramazan Bayramı’nın ardından Meclis gündemine getirilip yasalaşırsa, baro seçimlerine 4 ay kala tüm sistem baştan aşağı değişmiş olacak. Baroların yeni yönetimleri, blok liste yerine “nispi temsil” usulü ile seçilecek.