Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir, ne zaman öldü? İşte Ümit Yaşar Oğuzcan eserleri...
Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 22 Ağustos 1926 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Ümit Yaşar Oğuzcan 4 Kasım 1984 yılında hayatını kaybetti. Kariyerine bankacı olarak başladıktan sonra 1977 yılında kendi isteğiyle emekliliğe ayrılan Oğuzcan birçok şiir kitabı ve biyografik eser geride bıraktı. Peki Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir, eserleri nelerdir?
Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ölümünün üzerinden geçen 36 yılın ardından Edebiyat severler ve sevenleri tarafından anılan Ümit Yaşar Oğuzcan, 1926 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. 4 Kasım 1984 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Ümit Yaşar Oğuzcan geride birçok şiir kştabı ve eser bıraktı. İşte Ümit Yaşar Oğuzcan hakkında merak edilenler...
ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN KİMDİR?
Tarsus'ta doğan şair, 1946 yılında Eskişehir Ticaret Lisesi'ni bitirdi. Ardından Türkiye İş Bankası'na bankacı olarak girerek Adana, Ankara ve İstanbul'da çalıştı. Halkla ilişkiler müdür yardımcısı görevinde iken hizmette otuz yılını doldurunca kendi isteğiyle Haziran 1977'de emekliye ayrıldı. İstanbul'da kendi adını taşıyan bir sanat galerisi kurdu.
Şiir hayatına 1940'ta Yedigün şairleri arasında başlayan ardından 1975 yılında 33 şiir, 4 düzyazı kitabı, 13 antoloji ve biyografik eser, toplam 50 kitap çıkarmış bulunan, şiir plakları, şarkı sözleri ve yergileriyle tanınan Oğuzcan, günümüzde bilinen popüler şairlerinden biridir. Genellikle Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığında ve aşk, ayrılık, özlem temaları ekseninde çoğalttığı şiirini, 1973 yılında büyük oğlu Vedat Oğuzcan'ın vefatı üzerine, hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yöneltti. Şairlik başarısını, daha etkili, aruzla yazdığı rubailerinde gösterdi.
Eserleri
Mustafa Kemal'i Düşünüyorum
İnsanoğlu (1947)
Dolmuş (1955)
Üstüme Varma İstanbul (1961)
Sahibini Arayan Mektuplar (1961)
Yeni Dünya Rekoru (1961)
Sevenler Ölmez (1962)
Çigan Gözler (1962),
Ötesi Yok (1963)
Hüzün Şarkıları (1963)
Bir Gün Anlarsın (1965)
Sadrazamın Sol Kulağı (1965)
Mihribana Şiirleri (1965)
İnşallahla Maşallahla (1965)
Taşlar ve Başlar (1966)
Seni Sevmek (1966)
Toprak Olana Kadar (1968)
Göbek Davası (1968)
Ben Seni Sevdim mi (1968)
Halktan Yana (1969)
Aşk mıydı O (1969)
Önce Sen Sonra Ben (1971)
Rübailer (1972)
Acılar Denizi (1973)
Yalan Bitti (1975)
En Eski Yalnızlığımdın Sen Benim (1978)
Dikiz Aynası (yergi şiirleri, 1982)
Oğul koşması
Her Gece Sen
Beşinci Mektup
Milyon Kere Ayten
Bir Başka İstanbul
Beni Unutma
Ben Senin En Çok
Dostlar Seni Unutur mu?
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