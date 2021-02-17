Uygulamalı eğitim ve teorik eğitim nedir, hangi dersler teorik? Üniversitelerde teorik ve uygulamalı eğitim nasıl olacak?

Uygulamalı eğitim ve teorik eğitim nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor.YÖK, uygulamalı eğitim ve teorik eğitimlerle ilgili bir son dakika açıklaması gerçekleştirdi. YÖK'ün açıklaması sonrasında teorik ve uygulamalı eğitim detayları merak konusu oldu. Peki üniversitelerde teorik ve uygulamalı eğitim nasıl olacak?

TEORİK EĞİTİM NEDİR?

Teorik eğitim çoğunlukla kuramsal konu ve sorunların ele alındığı eğitimdir.

Teorik derslerde akademisyen öğrencilere ders anlatımı gerçekleştiriyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Uygulamalı derslerde eğitimciler öğrencilerden öğrendikleri bilgileri göstermesini isteyebilir.

ÜNİVERSİTELERDE TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM NASIL OLACAK?

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında;

1. Uygulamalı eğitimlerin “azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması” şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği,

2. Teorik eğitimlerin ise Sağlık Bakanlığının görüşleri ile programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması,

3. Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması,

4. Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması,

5. Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi

hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir.