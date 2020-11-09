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09.11.2020 - 12:28 | | DHA

Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı!

Bursa’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evinde yapılan aramalarda 3 kio 100 gram bonzai ele geçirilen G.B., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu satıcısı kadın tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, G.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen polis, dün gece saatlerinde operasyon düzenleyerek G.B.'yi ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.
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