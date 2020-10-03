Uyuşturucu satıcısını kolundaki 'şahin' dövmesi ele verdi

Uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik olarak çalışma yapan İstanbul Beylikdüzü ilçe ekipleri geçtiğimiz hafta ilçede oturan ve uyuşturucu kullandığı belirlenen bir şahıs gözaltına aldı.

Kullanıcı olduğu netleştirilen şahıs tedavi için Amatem'e sevk edilirken, polis verdiği ifade doğrultusunda kovuşturmayı derinleştirdi. Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi’nde bir sokakta, kolunda Şahin dövmesi bulunan bir kişiden aldığını söyleyen kullanıcının ifadesi üzerine ekipler, kolunda Şahin dövmesi bulunan bir şüpheliyi belirleyip izlemeye aldı.

Takip sırasında bir otomobil içerisindeyken polisleri fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Beylikdüzü sınırları dışına taşan ve Esenyurt’a kadar devam eden kovalamaca, Süleymaniye Mahallesi’nde bir evin önünde son buldu.

Kaçtığı evinde sıkıştırılan şüpheli bir süre kapıyı açmayıp direndi. Şahıs kaçamayacağını anlayınca teslim oldu.

Kolunda Şahin dövmesi bulunduğu görülen şahısın üzerinden Rami A. adına kayıtlı Suriye kimliği çıktı.

Gözaltına alınan ve üzerinde az miktarda uyuşturucu bulunduğu öğrenilen Yani A.' nın yakalandığı evde yapılan detaylı aramalarda içine esrar zulalanmış 2 kutu süt ile bir poşet içinde bulunan tandır ekmekleri arasına saklanmış esrar bulundu.