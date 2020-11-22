Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? Hangi sınıflar yüz yüze eğitim görecek?

Ana okulu, kreşler kapanacak mı? MEB, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi takvimini açıkladı. ilkokul, ortaokul ve lisede kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş yapan milyonlarca öğrenci için kara çıktı. buna göre yüz yüze eğitime ara verilmesine ve bir süre daha EBA ve TRT EBA TV üzerinden derslerin yapılmasına karar verildi. Peki, sınavlar olacak mı, sınavlar ertelendi mi? İşte, detaylar...

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'den yapılan son dakika açıklamasıyla 16 Aralık'ta başlayan 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü itibariyle öğrenciler TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital kaynaklar aracılığı ile derslerine devam edecekler. Uzaktan eğitim koronavirüs seyrine göre ilk olarak 4 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanacak.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, 20 Kasım 2020 Cuma'dan 4 Ocak 2021 Pazartesi'ye kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesi kararı alındı.

HANGİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖRECEK?

Alınan kararlar neticesinde ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları ile destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirildi. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Bunun yanında fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirilebilmesine yönelik de istisna söz konusu.

Bunun yanında ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile çeşitli özel kurslardan yeterli altyapıya sahip olanlar, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekler. Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak 2021'den sonra tamamlanacak.