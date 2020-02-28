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28.02.2020 - 15:23 |

Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi

Oğullarının şehadet haberine alan Baba Salih ile anne Fatma Korkmaz büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

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