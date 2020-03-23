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23.03.2020 - 21:00 |

Vakıfbank kredi ödemeleri ertelendi mi, ne zaman hangi ay yapılacak? Vakıfbank'tan ekonomiye destek paketi açıklaması

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili bankalar da destek paketlerini devreye almaya başladı. Destek paketlerini açıklamaya başlayan bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Peki bankanın binlerce müşterisinin merakla beklediği kredi ödemeleri ertelendi mi? İşte Vakıfbank'tan son dakika corona virüs destek paketi açıklaması...

Vakıfbank kredi ödemeleri ertelendi mi, ne zaman hangi ay yapılacak? Vakıfbank'tan ekonomiye destek paketi açıklaması

VakıfBank müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı.

VAKIFBANK DESTEK PAKETİNİ AÇIKLADI

VakıfBank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla 9 maddelik destek paketini devreye aldı.

Banka, firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacağını, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacağını açıkladı.

Eve gitmemek için yola uzandıAnkara'da, yasağa rağmen dışarıya çıkan yaşlı vatandaş, polis tarafından eve götürülmek istenince yere uzandı. Uzun uğraşlar sonucu polis tarafından ikna edilen kişi evine götürüldü.
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