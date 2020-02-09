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09.02.2020 - 09:25 | | İHA

Van'da 765 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 765 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 74, Başkale’de 127, Çaldıran’da 30, Çatak’ta 102, Edremit’te 5, Erciş’te 19, Gevaş’ta 16, Gürpınar’da 144, İpekyolu’da 35, Muradiye’de 60, Özalp’te 60, Saray’da 23 ve Tuşba ilçesinde ise 70 olmak üzere toplam 765 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 

 

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