Vasi Ne Demek? Vasi Adayı, Vasi Tayini ve Vasi Olmak Ne Anlama Gelir?

Vasi kelimesinin Türkçe karşılığı ‘Reşit olmamış küçükler ve kanuni hakları kısıtlanmış kişiler adına mahkemece atanan temsilciler’ olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir tabirle belli hakları kısıtlanmış kişiler adına ‘veli’ olarak başka birilerini atanması şeklinde de söylenebilir.

Vasi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Vasi kelimesinin sözlük anlamı ele alındığında ‘Kanuni hakları kısıtlanmış kişiler için ya da reşit olmayan bireyler adına yasal olarak atanmış kimseler’ şeklinde tabir etmek mümkün. Bu doğrultuda vasi adayı ise temsil edecek kişi adına gerekli unsurları taşıyıp taşımadığına dair incelenecek olan biridir.

Vasi tayini mahkeme tarafından yapılır ve hakları kısıtlanmış olan kişileri temsil eder. Aynı anlamda vasi olmak için mahkeme nezdinde belli başlı bazı kriterlere taşımak gerekmektedir.