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24.04.2020 - 18:10 |

Vazgeçmek Nasıl Yazılır? Vaz Geçmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Vazgeçmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

Dilimizde birden fazla kelimeden oluşan sözcüklerin doğru yazılışı konusunda bazı tereddütlerle karşılaşılmaktadır. Bu kapsamda TDK yazım kılavuzu ve genel Türkçe sözlük yardımımıza koşmaktadır. Vazgeçmek kelimesinin yazımı hakkında da bazı sorular ortaya atılmaktadır. Peki, vazgeçmek kelimesinin yazımı birleşik mi ayrı mı? Sizler için vazgeçmek nasıl yazılır sorusunun cevaplarını hazırladık.

Vazgeçmek Nasıl Yazılır? Vaz Geçmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Vazgeçmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

 Vazgeçmek kelimesi bazı yazılı kaynaklarda vaz geçmek şeklinde yer almaktadır. Bu sebeple de kelimeyi doğru yazmak isteyenler büyük bir tereddüt yaşamaktadır.

 Vazgeçmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

 TDK sözlüğünde vazgeçmek, birleşik olarak yazılan bir kelimedir. Yine TDK’ya ait yazım kılavuzu incelendiğinde de kelimenin doğru yazılışının “vazgeçmek” olduğu görülebilmektedir.

 Vazgeçmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

 - Bursu kazanamayacağını anlayınca yurt dışı hayali kurmaktan vazgeçti.

 - Sence çikolata yemekten onu vazgeçirebilecek bir yol var mı?

 - Buraya iş başvurusu yapmaktan vazgeçtiğini söyleyecekmiş.

 Vazgeçmek Nedir?

 Vazgeçmek sözcüğünün kelime manası hakkında TDK sözlüğünde ayrıntılı açıklamalara yer vermektedir. Bu bağlamda daha önce istenen bir şeyin artık istenmemesi durumu vazgeçmek olarak ifade edilmektedir. Bir karardan dönmek de bu kelimenin tanımları arasında kabul edilmektedir.

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Vazgeçmek Nasıl Yazılır? Vaz Geçmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Vazgeçmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

Vazgeçmek Nasıl Yazılır? Vaz Geçmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Vazgeçmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

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