Vazgeçmek Nasıl Yazılır? Vaz Geçmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Vazgeçmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

Vazgeçmek kelimesi bazı yazılı kaynaklarda vaz geçmek şeklinde yer almaktadır. Bu sebeple de kelimeyi doğru yazmak isteyenler büyük bir tereddüt yaşamaktadır.

Vazgeçmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK sözlüğünde vazgeçmek, birleşik olarak yazılan bir kelimedir. Yine TDK’ya ait yazım kılavuzu incelendiğinde de kelimenin doğru yazılışının “vazgeçmek” olduğu görülebilmektedir.

Vazgeçmek Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

- Bursu kazanamayacağını anlayınca yurt dışı hayali kurmaktan vazgeçti.

- Sence çikolata yemekten onu vazgeçirebilecek bir yol var mı?

- Buraya iş başvurusu yapmaktan vazgeçtiğini söyleyecekmiş.

Vazgeçmek Nedir?

Vazgeçmek sözcüğünün kelime manası hakkında TDK sözlüğünde ayrıntılı açıklamalara yer vermektedir. Bu bağlamda daha önce istenen bir şeyin artık istenmemesi durumu vazgeçmek olarak ifade edilmektedir. Bir karardan dönmek de bu kelimenin tanımları arasında kabul edilmektedir.