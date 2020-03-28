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28.03.2020 - 14:28 |

Ventilatör nedir, ne işe yarar? Ventilatör nerelerde kullanılır?

Corona virüsü salgını dünyaya yayılıyor. Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 600 bini geçti. Corona virüsünün yayılmasından sonra gündeme ventilatörler geldi. Solunum cihazı olarak geçen ventilatörler hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki ventilatör nedir, ne iş yarar?

Ventilatör nedir, ne işe yarar? Ventilatör nerelerde kullanılır?

Ventilatör nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyaya yayıldı. Binlerce kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Corona virüs sonrasında ventilatörlerin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ventilatör nedir? İşte tüm detaylar...

VENTİLATÖR NEDİR?

Ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik ventilasyon sağlamak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için tasarlanmış bir makinedir.

Modern ventilatörler bilgisayarlı mikroişlemci kontrollü makineler olsa da, hastalar basit, elle çalıştırılan torba valf maskesi ile havalandırılabilir

VENTİLATÖRLER NERELERDE KULLANILIR?

Ventilatörler ağırlıklı olarak yoğun bakım tıbbı , evde bakım ve acil tıpta ve anesteziyolojide kullanılır.

 

Giriş çıkış jandarma kontrolünde! Kimseye izin verilmiyor...Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındı. Rize'de ise, 'corona virüs' salgını nedeniyle ölüm vakasının gerçekleşmesi üzerine karantinaya alınan merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaşların karantina kurallarına uyması istenirken, sağlık ekipleri de ev ev dolaşarak yüksek ateş ve öksürük gibi şikayetleri olanları belirlemeye çalışıyor.
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