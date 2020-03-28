Ventilatör nedir, ne işe yarar? Ventilatör nerelerde kullanılır?

Ventilatör nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Çin Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyaya yayıldı. Binlerce kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Corona virüs sonrasında ventilatörlerin ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki ventilatör nedir? İşte tüm detaylar...

VENTİLATÖR NEDİR?

Ventilatör, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik ventilasyon sağlamak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için tasarlanmış bir makinedir.

Modern ventilatörler bilgisayarlı mikroişlemci kontrollü makineler olsa da, hastalar basit, elle çalıştırılan torba valf maskesi ile havalandırılabilir

VENTİLATÖRLER NERELERDE KULLANILIR?

Ventilatörler ağırlıklı olarak yoğun bakım tıbbı , evde bakım ve acil tıpta ve anesteziyolojide kullanılır.