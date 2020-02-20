Verdi cinayetinde 2 şüpheli itirafçı oldu

Soruşturmaya yönelik kritik bilgiler verdikleri öğrenilen 2 itirafçı, serbest bırakıldı. İki yıl önce gerçekleşen cinayet sonrası, 500 kişinin ifadesini alan ve cinayetin bir tayin cinayeti olup örgüt bağlantısı izine rastlanılmadığı yönünde hüküm veren Rize Cumhuriyet Başsavclığı’nın kararının ardından, ekim ayında İstanbul polisine ihbarda bulunup ardından savcıya ifade veren bir ihbarcının verdiği bilgilerle soruşturma yeniden açılmıştı.