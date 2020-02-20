20.02.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
Verdi cinayetinde 2 şüpheli itirafçı oldu
Rize’de 2018 yılında makamı başında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vurularak öldürülen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturması kapsamında gözaltına alnın 2 şüpheli, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.
Soruşturmaya yönelik kritik bilgiler verdikleri öğrenilen 2 itirafçı, serbest bırakıldı. İki yıl önce gerçekleşen cinayet sonrası, 500 kişinin ifadesini alan ve cinayetin bir tayin cinayeti olup örgüt bağlantısı izine rastlanılmadığı yönünde hüküm veren Rize Cumhuriyet Başsavclığı’nın kararının ardından, ekim ayında İstanbul polisine ihbarda bulunup ardından savcıya ifade veren bir ihbarcının verdiği bilgilerle soruşturma yeniden açılmıştı.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.