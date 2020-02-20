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20.02.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Verdi cinayetinde 2 şüpheli itirafçı oldu

Rize’de 2018 yılında makamı başında trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vurularak öldürülen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi soruşturması kapsamında gözaltına alnın 2 şüpheli, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı oldu.

Verdi cinayetinde 2 şüpheli itirafçı oldu

Soruşturmaya yönelik kritik bilgiler verdikleri öğrenilen 2 itirafçı, serbest bırakıldı. İki yıl önce gerçekleşen cinayet sonrası, 500 kişinin ifadesini alan ve cinayetin bir tayin cinayeti olup örgüt bağlantısı izine rastlanılmadığı yönünde hüküm veren Rize Cumhuriyet Başsavclığı’nın kararının ardından, ekim ayında İstanbul polisine ihbarda bulunup ardından savcıya ifade veren bir ihbarcının verdiği bilgilerle soruşturma yeniden açılmıştı.

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