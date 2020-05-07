Virüsle mücadelede ikinci aşamadayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu mesajları verdi:

İLK DÖNEM SONA ERDİ: Salgın sürecinde 83 milyonun desteğiyle çok büyük mesafe alan sağlık ordumuz adına size şunu söylemekten gurur duyuyorum, Türkiyemiz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır. Türkiye’de vaka sayısı 4 hafta içinde en üst düzeye ulaştı ve inişe geçti. 29 Nisan, koronavirüsle mücadelemizde birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. Dün itibarıyla iyileşen hasta sayımız 73 bin 285’e çıkmıştır. İyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. İçinde bulunduğumuz haftada önemli gelişme daha oldu. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı.

TEHDİT DEVAM EDİYOR: Belirttiğim sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz. Şu anda koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz. Bu ikinci dönemde, başarı yine bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak, tedbirlere uymak, başarının garantisidir. Tedbirsiz davranmak, koronavirüs tehdidinin ortadan kalktığını varsaymaktadır. Tedbir zorunludur, çünkü tehdit devam etmektedir.

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT: Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler, 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın şimdiki ödülüdür. Ama bu ödül büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Yeni hayatın normallerini oluşturuyoruz. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. İsim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim ‘Kontrollü Sosyal Hayattır.’ Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. Ev hayatından sosyal hayata geçiş artacak. Virüse karşı mücadelede yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayat ifadesi bunların bir özetidir. ‘Kontrollü Sosyal Hayat’, hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz.

iki temel tedbir var: Kontrollü Sosyal Hayat, salgınla mücadelede sorumluluğun paylaşıldığı bir hayattır. Alışverişimizi yapabileceğiz ama ulaşıma, girişe, yoğunluğa, yakınlaşmaya dikkat edeceğiz. Kontrollü Sosyal Hayatta uyulacak iki temel kural, uygulanacak iki temel tedbir var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız. İkincisi sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız.

MASKE: Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Maskeye erişebilmek için market, eczane, medikal marketlerden alabilmelerin önü açıldı. Yarın (perşembe) en geç cuma günü itibarıyla Ticaret Bakanlığımızın bununla ilgili açıklaması olacak.

SORUMLULUK FEDERASYONUN: Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan ve burada kararı vermesi gereken federasyonun kendisi olduğunu özellikle ifade etmiştim. Bugün yapılan açıklamalarda gördüğümüz şeklinde biz şu dönemde federasyonun sağlık kurulunun olduğunu biliyoruz. Sağlık kurulunun bu süreci nasıl yönetmeleri gerektiğiyle ilgili bir çalışması olduğunu biliyoruz. Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur.

KISITLAMA DA KRİTER (Seyhat yasağı uygulanan illerde kriter ne?) 5-6 kriter var. Bir vaka sayısı. İki vefat sayısı. Bulaş oranını göz önüne alıyoruz. Nüfusa göre bu sayıları oranlamış oluyoruz... Gerçekten son 5 günde vaka sayısı, ölüm sayısı giderek azaldıysa ve bulaş oranı yüksek değilse. 5-6 parametre ile bu değerlendirmeyi yapıyoruz.

TOPLU TARAMALAR HAFTAYA BAŞLAYACAK: Toplu taramalarla ilgili TÜİK’le birlikte Türkiye genelinde bu salgının derecesini, taşıyıcılığı, hastalık durumunu görmek istiyoruz. TÜİK’le çalışma yapıyoruz. Kaç kişiye yapılabileceği netleşmiş oldu. Hem PCR hem de antikor testini yaparak, taşıyıcılığı, koruyuculuğu ve de hastalık durumunu ortayla koyan geniş, belki de bu anlamda dünyada örneği az bulunan bir çalışma olacak. Çünkü bölgesel olmayacak, bütün Türkiye’yi ilgilendiren bir çalışma olacak. 150 bin kişi taranmış olacak. Buna gelecek hafta başlamış olacağız.

REMDESİVİR AÇIKLAMASI: Remdesivir antiviral bir ilaç. 400 hasta için temin etmiştik. Önümüzdeki günler kullanmayı planladığımız bir ilaç. Sonuçlarıyla ilgili durumu aktarmış olacağız.

Can kaybı 3584 vaka 131 bin 744

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 64 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 131 bin 744’e, toplam can kaybı ise 3 bin 584’e ulaştı. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, dün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 4 bin 917 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724, vaka sayısı 131 bin 744, vefat sayısı 3 bin 584 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 278, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 669, iyileşen hasta sayısı 78 bin 202 olarak kayıtlara geçti.