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21.02.2021 - 14:24 |

Work And Travel Nedir, Şartları Nelerdir? Kimler Work And Travel Yapabilir?

Farklı ülkelerde yapılan çok sayıda kültürel değişim programları bulunmaktadır. Bu kültürel değişim programlarının başlıca amacı öğrencilerin farklı kültürleri tanıması ve çalışmasıdır. Birçok üniversite öğrencisi eğlenceli ve kazançlı olan bu programlardan yararlanmaktadır. Sizler için Work and Travel nedir, şartları nelerdir? Kimler Work and Travel yapabilir? Gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledik.

Work And Travel Nedir, Şartları Nelerdir? Kimler Work And Travel Yapabilir?

 

Work and Travel programı oldukça yaygın olan ve kullanılan bir programdır. Üniversite öğrencilerinin sevdiği bu programı Amerikan hükümeti kontrol etmektedir. Farklı kültürleri merak eden ve bir dünya dili olan İngilizceyi daha iyi öğrenmek isteyen gençler için yararlı bir programdır. Şartları uyan gençler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Work and Travel nedir, Şartları Nelerdir?

Work and Travel, Amerika'da yapılan bir kültürel değişim programıdır. Bu program sayesinde dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan üniversite öğrencileri Amerika'da yaz tatillerini geçirmekte ve çalışmaktadır. Burada çalışan üniversite öğrencileri farklı bir kültürü tanıma fırsatı yakalamaktadır. Amerika'da çalışma imkanı bulan gençler burada İngilizce hallerini geliştirme şansına sahip oluyorlar.

Work and Travel Programın Şartları Nelerdir?

- Tam zamanlı üniversite öğrencisi olmak,

- İngilizceyi orta seviyede biliyor olmak,

- 18-26 yaş ortalamasında olmak,

- Okuduğu üniversite bölümünde 2.00 not ortalamasına sahip olmak,

- Programı yapabilecek olgunluğa ve yeterliliğe sahip olmak.

Kimler Work and Travel Yapabilir?

Work and Travel yapabilmek için öncelikle üniversitelerin birinde tam zamanlı eğitim alıyor olmanız gerekmektedir. Üniversitesi öğrencisi olanlardan başvuru şartlarına uyan kişiler Work and Travel yapabilir.

Work and Travel yapmak için başvuran kişilere geçici olarak çalışma vizesi verilmektedir. Bu yüzden başvurusu kabul edilen kişiler kolaylıkla vize sahibi olabilir. Bu programa katılmak için öğrenci olmanız gerektiğini unutmayın. Yani mezun olan kişiler bu programa katılamaz. 

 

 

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