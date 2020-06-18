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18.06.2020 - 10:38 | | DHA

Yaralı tilki koruma altına alındı

Aksaray'da, sol arka ayağından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Yaralı tilki koruma altına alındı

Gücünkaya köyünde yaşayan çiftçi Ali İmamoğlu, dağlık alanda sol arka ayağından yaralı olarak bulduğu tilkiyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen ve süt ile et verilen tilki, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

 

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