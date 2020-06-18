Yaralı tilki koruma altına alındı

Gücünkaya köyünde yaşayan çiftçi Ali İmamoğlu, dağlık alanda sol arka ayağından yaralı olarak bulduğu tilkiyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen ve süt ile et verilen tilki, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.