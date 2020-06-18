18.06.2020 - 10:38 | | DHA
Yaralı tilki koruma altına alındı
Aksaray'da, sol arka ayağından yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.
Gücünkaya köyünde yaşayan çiftçi Ali İmamoğlu, dağlık alanda sol arka ayağından yaralı olarak bulduğu tilkiyi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen ve süt ile et verilen tilki, Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yapılacak tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.