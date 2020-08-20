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20.08.2020 - 23:18 |

Yarın İstanbul hava durumu nasıl, yağmur var mı? (21 Ağustos) Metoroloji'den İstanbul yağış uyarısı

Ağustos ayı itibariyle adeta yağmurlu bir gün geçirmeyen İstanbul'da yağış yaklaştı. Yaklaşık 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı megakentte 21 Ağustos hava durumu da belli oldu. Peki yarın İstanbul'da yağış olacak mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika tahminleri...

Yarın İstanbul hava durumu nasıl, yağmur var mı? (21 Ağustos) Metoroloji'den İstanbul yağış uyarısı

Birkaç gündür yaz sıcaklarının oldukça etkili olduğu İstanbul'da 21 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava durumu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yarın İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU (21 AĞUSTOS)

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, Edirne dışında bölge genelinin; sabah ilk saatlerden yarın öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Zonguldak'ta iş insanına silahlı saldırıZonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş insanı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı. İş insanı ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
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