Yaşar Nuri Öztürk kimdir, nereli? Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ne zaman öldü? İşte, Yaşar Nuri Öztürk biyografisi

Kitapları ile adından söz ettiren Yaşar Nuri Öztürk, Bayburt'ta doğdu ve 22 Haziran 2016 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Birçok dilde eser kaleme aldı ve "Türkiye Millî Kültür Vakfı" ödülünü almaya hak kazandı. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk hayatı merak konusu. İşte, Yaşar Nuri Öztürk biyografisi...

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİMDİR?

Öztürk, Bayburtlu bir anne ile Sürmeneli bir babanın çocuğu olarak 5 Şubat 1951 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Trabzon'un Sürmene ilçesinin Fındıcak köyünde büyüdü. İlk eğitimini babasından Kur'an okuyarak aldı ve dokuz yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi'nde hukuk ve ilahiyat tahsilini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında "İslâm Felsefesi" konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa'da Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New York'ta "İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce" dersleri okuttu.

Time Dergisi’nin gerçekleştirdiği ‘20. Yüzyılın En Önemli Kişileri’ anketinin ‘En Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar’ listesinde, dünya kamuoyunca belirlenmiş yüz ismin ilk onu arasında yer alan Nuri Öztürk, Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunuyor. 1978 ve 1982'de "Türkiye Millî Kültür Vakfı" ödülünü kazandı. ABD-New York'ta bir yıl misafir profesör olarak “İslâm Düşüncesi” dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture’ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında seksene yakın kitabı bulunuyor.

Üniversite sonrası asistanlığın yanı sıra avukatlık stajını sürdürdü. Bir yandan da Son Havadis, Tercüman gibi gazetelerde yazılar yazdı. 1980’de İslam felsefesi dalında doktorasını verdi. Ardından Milltown’da lisansüstü düzeyinde İslam felsefesi dersleri verdi. 1987’de Türkiye’ye döndü. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi kuruldu. 1993’te fakülteye kurucu dekan olarak atandı.1993-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı. Yaşamı boyunca çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı.

1990’lı yıllarda Hürriyet gazetesinde yazıları yayımlanan Yaşar Nuri Öztürk, Yurt gazetesinde ve son olarak da Aydınlık’ta yazdı. Aydınlık gazetesinde 26 Kasım 2015’te başladığı yazılarını 23 Haziran 2016’ya kadar sürdürdü. Habertürk, Halk TV, Kanal Sokak TV, Show TV gibi farklı kanallarda televizyon programlarında Kur’an yorumları yaptı. 14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlandı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK SİYASİ KARİYERİ

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Ardından CHP’den istifa etti. 16 Şubat 2005’te Halkın Yükselişi Partisi’ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasî hayatını sonlandırdı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK NEDEN ÖDLÜ?

2011 yılından itibaren mide kanseri ile mücadele eden Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Öztürk, Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.