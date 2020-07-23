Yassıçemen Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Yassıçemen savaşı Celaleddin Harzemşah'ın sonu olarak bilinen tarihi bir savaştır. Yassıçemen savaşı Selçuklu Devleti, Eyyubiler ve karşılarında Harzemşahlılar ve Trabzon imparatorluğunun girmiş olduğu bir savaştır. Bugünkü Sivas ve Erzincan yakınlarında gerçekleşmiştir. Yassıçemen savaşı kesin olarak Selçuklu devletinin zafere ulaşmış olduğu bir savaştır. Yassıçemen savaşına Moğolların etkisi de oldukça büyüktür.



Yassıçemen Savaşı Kısaca Özeti



Sultan Celalettin Moğollara karşı yapmış olduğu savaşı kaybetmişti. Ardından Hindistan'a geçerek Hindistan Sultanından toprak istemişti. Hindistan sultanı ise bu isteği geri çevirmişti. Hindistan'dan İran'a geçen Sultan Celalettin burada Sultan Kamil ve Anadolu Selçuklu Devletine mektup gönderdi. Mektubunda Moğollara karşı birleşme isteğini iletti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin o dönemde başında 1. Aleaddin Keykubat yer alıyordu. Alaattin Keykubat Sultan Celalettin'in göndermiş olduğu bu mektuba övgüler gönderdi. Bu mektuplaşmalar sonucunda Moğollara karşı bir ittifak kurulacağı düşünülüyordu. Fakat beklenen olmadı.



Sultan Celalettin stratejik bir hata yapmıştı. O dönemde Alaaadin Keykubat'a karşı olan isyancıları kendi safına çekmek için uğraştı. Bu durum ise Alaaddin Keykubat ve Sultan Celalettin arasında soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Bu durumu fırsat olarak gören Moğollar, savaş stratejisi yaparak Harzemşah kıyafetli bazı askerleri ile Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına saldırdı. Bu durum ise iyice iki devletin arasını açmıştı. Sultan Celaleddin bunun üzerine asıl savaş sebebini ortaya çıkaracak bir hamle yaptı. Ahlat'ı feth ederek Anadolu Selçuklu Devletleri topraklarına iyice yaklaşmış oldu. Bunun üzerine ise Anadolu'da yer alan Trabzon Rum Devleti Harzemşahlılar tarafında oldurduğu bildirdi.



Durumu fırsat olarak gören Melih Eşref ise iki hükümdarı kışkırtarak karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı Alaaddin Keykubat ve Harzemşah Sultanı Celaleddin'in ordusu Sivas ve Erzincan sınırlarında bulunan Yassıçemen'de karşı karşıya geldi. İki ordununda mevcut asker sayısı hemen hemen aynı idi. İlk çarpışmada Harzemşah devleti büyük başarı elde etti. Selçuklu Devleti kayıp vererek geri çekildi. 3 gün boyunca iki ordu kanlı bir şekilde savaştı. Şiddetli bir fırtına ise savaş esnasında başladı. Bu fırtına Harzemşahlıların aleyhineydi.



Sultan Celaleddin savaşta eski hastalığı nüksetmişti. Harzemşah komutanları ise artık savaşamayacağından dolayı Sultan Celaleddin'i dinlenmesi için geri çekti. Celaleddin ordusu ise Sultan Celaleddin'in geri çekildiğini görünce ordunun geri çekilmesi gerektiğini zannederek geri çekilmeye başladı. Geri çekilen ordunun üzerine gitmeyen Alaadin Keykubat ordusu bunu bir oyun zannetti ve askerlerine olduğu yerde kalmasını istedi. Bunun sonucunda ise savaşı Selçuklu devleti kazanmış oldu.



Yassıçemen Savaşı Tarihi



Yassıçemen savaşı 10 - 12 Ağustos 1230 yılları arasında olmuştur.



Yassıçemen Savaşı Sonuçları



- Harzemşah devleti tamamen yıkıldı.

- Anadolu Selçuklu devleti toprakları Tiflis'e kadar genişledi.

- Anadolu Selçuklu Devleti ve Moğollar karşı karşıya geldi.



Yassıçemen Savaşı Önemi



Bu savaş Anadolu Selçuklu Devleti'nin Güney Doğu Anadolu'ya kadar kontrol etmesine sebep olmuştur.



Yassıçemen Savaşı Nedenleri



- Harzemşah Sultanının Alaaddin Keykubat'a karşı olan isyancıları yanına çekmek istemesi

- Sultan Celaleddin'in Ahlat'ı feth etmesi