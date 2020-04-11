Yedi Numara hangi kanalda, ne zaman çekildi, hangi tarihlerde yayınlanıyordu? Yedi Numara oyuncuları kimler?

Yedi Numara, 2000-2003 yılları arasında TRT'de yayınlanmış komedi türünde televizyon dizisidir.Fora Film tarafından yapılmıştır. Üniversite eğitimi almak için çeşitli yörelerden gelmiş 4 şehirli kız ve 2 taşralı erkek öğrencinin ve bunların peşine takılan 1 taşralı işsizin, sosyal ve kültürel yönden farklılıklarına değinilmiş, bununla birlikte birbiriyle olan ilişkilerinde yaşadıkları güçlükler ekrana yansıtılmıştır.

YEDİ NUMARA KONUSU NEDİR?

Birbirlerine çılgınlar gibi aşık, ama çocukları olmayan bakkal Vahit ve eşi Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Vahit, babasını ikna ederek kelepir bir ahşap evi satın almıştır. Vahit ve Zeliha, bu evi yıllarca öğrenci gençlere kiralayarak hem geçimlerine katkı sağlarlar, hem de öğrencilere bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar.

Günlerden bir gün, 7 numaralı ahşap evin üst katını çevre mühendisliği öğrencisi dört kız tutar. Birbirlerini yurtta tanımışlar ve hemen kaynaşmışlardır. Hepsi Anadolu'nun büyük kentlerinden, üniversite okumak amacıyla İstanbul'a gelmişlerdir. Bir gün, Bakkal Vahit'in memleketteki ağabeylerinden ikisinin oğullarının da İstanbul'da üniversite kazanacağı tutar. Başka ağabeyinin oğlu da, babasını üniversiteyi kazandım diye kandırarak ticarette büyük atılımlar yapmak amacıyla "Akarı yok kokarı yok, temiz iş." felsefesi ile amca oğullarının arasına karışır. Katıksız taşralı olan ve daha önce İstanbul'a dair hiçbir fikirleri olmayan bu üç delikanlı da, 7 numara'nın alt katına yerleşirler.

Dört şehirli genç kız ile üç köylü oğlan aynı çatıyı nasıl paylaşacaklardır? Birbirlerine hiç benzemeyen hayat tarzları nasıl uzlaşacaktır? Aralarındaki kaçınılmaz çatışmaya çözümler ararken, nasıl bir demokrasi sınavı vereceklerdir? Olaylar, duygusal bir komedi diliyle anlatılır.

Daha sonra Olgun Şimşek'in canlandırdığı Sabit (Nam-ı diğer Tarık Arkın) karakteri de diziye İstanbul'da okuyan gençlerden Recep'in ağabeyi olarak katılmıştır. Sabit ise İstanbul'a kendi tabiriyle "Erkek Aktör" olma hayalleriyle gelmiştir

Türkiye'de yapılan komedi dizileri arasında başı çekenlerden birisi olan 7 Numara'nın en büyük özelliklerinden biri ise yöresel dilin mizah içerisinde ustaca kullanılmasıdır...

YEDİ NUMARA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular



Şebnem Sönmez (Zeliha Ballıoğlu)

Engin Alkan (Vahit Ballıoğlu)

Olgun Şimşek (Sabit Ballıoğlu)

Nuray Uslu (Rüya Uslu)

Tuba Erdem (Armağan Erdem)

Gülden Güney (Cansu Güney)

Ayça Mutlugil (Ayten Mutlugil)

Okan Selvi (Haydar Ballıoğlu)

Volkan Girgin (Recep Ballıoğlu)

Ruhi Sarı (Satılmış Ballıoğlu)

Aşkın Şenol (Berat Çolağangiller)

Sedef Pehlivanoğlu (Meryem)

Özlem Türkad (Asiye)

Ahu Türkpençe (Seher)

Cenk Tunalı (Deniz "Konuk")

Taner Ertürkler (Evren)

Çağlar Çorumlu (Yusuf Güdük)

Ahmet Saraçoğlu (Mustafa)

Atılgan Gümüş (Kunter "Konuk")

Binnur Kaya (Hürrem "Konuk")

Damla Özen (Fidan "Konuk")

Kaya Olgar (Korkut "Konuk")

Nami Esatgil (Profesör "Konuk")

Dilşad Bozyiğit (Canan "Konuk")

Nihan Özcan (Ebru "Konuk")

Ayfer Çalgıcı (İclal "Konuk")

Arda Öziri (Adalet "Konuk")

Engin Karkın (Hüseyin)

Demet Evgar (Yeliz "Konuk")

Ali Atay (Leo "Konuk")

Murat Ersan (Mustafa)

Gürkan Uygun (Anıl "Konuk")

Ali Çoban (Ruh Hastası "Konuk")

Ercüment Doğan (Tombalak Hamdi)

Orhan Eşkin

Ebru Gümüş

Sibel Nançin

Özcan Varaylı

Erkan Horzum (Çöpçü)

Engin Yüksel (Zeki Gündüz "Konuk")

Yasemin Balık

Uğur Büyükakıncak

Volkan Aktan

Erol Kasapoğlu (Tüpgazcı "Konuk")

Firdevs Vüdül

Orhan Gürses

Tuncay Tarhan

Bülent Unat

Volkan Adıyaman

Ali Savaşçı

Murat Akdağ

Barış Hayta (Cenk "Konuk")

Selma Kutluğ (Makbule "Konuk")

Murat Orkun Çerçi

Aktan Doğrar (Hüsam)

Yıldırım Beyazıt (Oyuncu) (Doktor)

Muhlis Asan (Vefa Mundar)

Cenap Küçüksu (Dişçi)

Bülent Alkış (Mümtaz)

Tayfun Sav (Patron)

Bülent İnal

Mustafa Üstündağ (Kapkaççı "Konuk")

Nihan Okutucu (Özge)

Emine Umar (Gülbeyaz)

Saydam Yeniay (Bağlama Hocası İsmet)

Ferit Yüksek (Komik Sevki)

Nurettin Küçüksavcı

İlker Ayrık (Kapkaççı, Atakan "Konuk")

Serhan Alben (Sercan "Konuk")

Eylem Server Ünüvar

Toygun Ateş (Yavru Yâkup)

Arda Kural (Bora "Konuk")

Ayfer Dinçer

Serdar Orçin

Şeyla Halis (Konuk Oyuncu)

Beyazıt Öztürk (Kendisi "Konuk")

Asuman Dabak (Yönetmen "Konuk")

Ahmet Kaynak (Konuk Oyuncu)

Mert Yavuzcan (Konuk Oyuncu)

Ergül Coşkun (Konuk Oyuncu)

Engin Hepileri (Konuk Oyuncu)

Mihriban Er (Konuk Oyuncu)

Tümay Torun (Konuk Oyuncu)

Ayşen Tekin (Armağan'ın teyzesi)

YEDİ NUMARA KARAKTERLER

Zeliha Ballıoğlu: Şebnem Sönmez canlandırmaktadır. Zeliha tipik bir ev hanımıdır lakin çocuklarının olmayışıyla annelik duygusunu "Koç"larında ve "Piliç"lerinde bulur. Evhamlı halleriyle Vahit'i sinir eder.



Vahit Ballıoğlu: (Engin Alkan) ise dizide bakkal olarak başlar sonraları farklı işler bulur, yiğenleri onu delirttiğinde terlikler havada uçuşur. Zeliha ile Vahit çocukları olmamasına rağmen birbirine delice aşıktır. Ek geçimlerini evden sağlarlar.



Armağan Erdem: (Tuba Erdem) Bursa'lıdır. Evde en mantıklı düşüneni ve pratiğe uygulayanıdır.



Rüya Uslu: (Nuray Uslu) İzmir'lidir. Birçok şeyden korkar ve ağlamaya başlar. Hemen bunalima girebilir.



Ayten Mutlugil: (Ayça Mutlugil) Ankara'lıdır. Sevgilileri birden çoktur. Bakıma ve güzelliğe önem verir.



Cansu Güney: (Gülden Güney) Antalya'lıır. Evin şakacısıdır. Dizinin başlarında Mustafa(Ahmet Saraçoğlu) diye birisine aşıktır.

Satılmış Ballıoğlu: (Ruhi Sarı) "akarı yok, kokarı yok. Temiz iş." felsefesinin sahibidir. Dizide yaklaşık 10 bölüm oynadıktan sonra senaryo gereği Hollanda'ya işçi olarak gider.



Sabit Ballıoğlu': (Olgun Şimşek), aktörlük peşinde koşmuştur ve İstanbul'a gelmiştir.



Recep Ballıoğlu: (Volkan Girgin) üniversite için İstanbul'a gelmiştir. Recep, "müsrifliğin lüzumu yok." en çok kullandığı repliğidir.



Haydar Ballıoğlu (Okan Selvi), bir matematik dehasıdır. Klasik repliği "Herhalde galiba sanırsam."dır.



Meryem (Sedef Pehlivanoğlu), diziye Satılmış'a görücü olarak girer. Saf ve unutkandır. Kimsenin ismini hatırlayamaz. Daha sonraları Vahit'in açtığı mantıcıda çalışmaya başlar. Recep ile sözlenirler. Dizinin ilk onüçü ve sonrasındaki şive değişikliği göze batmıştır.



Asiye (Özlem Türkad), diziye Satılmış'ın söz verip kaçtığı dul kadın olarak girer. Karadenizlidir. 11. Bölümde eve Satılmış'ı beklemek için gelir. Daha sonraları Zeliha'nın ablasının oğlu Berat ile evlenir.



Berat Çolağangiller (Aşkın Şenol), Zeliha'nın ablasının oğludur, ve Vahit'in mantı solanunda çalışır. Asiye ile evlenmiştir. Annesinin, ilk 7 numaranın kamulaştırılması üzerine yeni ev alması için Vahit'e borç vermesine karşılık Zeliha teyzesince bakılma sözü almış ve eve yerleşmiştir. İlk bölümlerde cimri ve üçkağıtçı biri olarak hiç sevilmezken, yıldırım düşmesi sonucu girdiği komadan tövbekar olarak uyanmıştır.



Yusuf Güdük (Çağlar Çorumlu) diziye sonradan girmiştir, Cansunun belalısı olarak karşısına çıkar.