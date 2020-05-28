‘Yeni normal’de eskiyi unutacağız

Yaşadığımız pandemi günlerinde tedbirlerin yavaş yavaş kaldırılmasıyla hayatımızda ‘yeni normal’ denilen bir sürecin başladığına işaret eden psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanların her alanda yeni davranış şekli oluşturulması gerektiğini vurgularken, ‘önceki davranışlarınızı unutun’ çağrısı yaptı. “Daha önceki alışkanlıklarımız vardı, rutinlerimiz vardı, otomatik yaptığımız işler vardı. Bunların hepsini şu anda durup, düşünüp değiştirmemiz gerekiyor” diyen Prof. Dr. Tarhan, “Şu andaki sosyal ilişkilerimiz de öyle, kendimizle olan ilişkimiz de öyle, ailemizde olan ilişkilerde yani ikili ilişkilerde yeni bir normal stil oluşturmamız, davranış oluşturmamız gerekiyor. Birden bire her şey normal oldu dersek kendimizi tehlikeye atmış oluruz” uyarısında bulundu.

Alışkanlıkları değiştirmenin çaba ve zahmet istediğini söyleyen Prof. Dr. Tarhan, “İnsan bazı alıştığı şeyleri otomatik olarak yapıyor ama şimdi bunları değiştirmek demek beyinde yeni bağlantılar oluşturması demek. Bunun için çaba göstermek gerekiyor. Yeni normalde kesin zorunluluk var bunu bilmek gerekiyor. Bu yeni duruma alışacağız. Yeni duruma ya uyum sağlayacağız ya da yok olacağız” dedi.

Bu döneme uyum sağlamak için insanların liste çıkarması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes eline bir kağıt alıp bu yeni durumda liste çıkaracak, birincisi bu. İkincisi, bunları yazdıktan sonra içinden boş ver ya bir şey olmaz diye bir dürtü geldiği zaman hemen yazdıklarını okuyacak. Biz bu yöntemi madde bağımlılığı alışkanlıklarında kullanıyoruz. Bağımlı kişi alıştığı alışkanlığı bir türlü bırakamıyor sanki içinde ikinci bir kişi var o istiyor gibi.”

‘Değiştireceğiz’

“Biz onun için sigarayı bırakmak isteyen bir kimseye bırakmadan önce diyoruz ki eline bir kâğıt al, oraya neden bırakmak istiyorum diye yaz. İçme isteğin gelince onu oku. Öyle olunca hemen akıl ve muhakeme devreye giriyor. Muhakeme devreye girince insan içindeki dürtülere dur diyor. Aynı şey burada da geçerli. Otomatik davranışlarımızı alışkanlıklarımızı değiştirmek durumundayız. Biz korundukça başkalarını korumuş oluyoruz.”

Bilgelik eğitimi

Bu süreçte insanların kendilerine de manevi olarak birçok şey öğrettiğini dile getiren Prof. Dr. Tarhan, şunları söyledi: “Dayanıklılık becerilerimizi geliştirdik. Kendimize yatırım yapma fırsatı verdi. Doğa bize ‘yavaşla, hızını kes’ dedi. Aynı zamanda bilgelik eğitimi verdi. Diğer insanları ve dünyayı düşünmemizi sağladı.”