Yıl 2020 ama kafalar eril!

Ipsos araştırma şirketi, 29 ülkeden 20 bini aşkın kişiyle yaptığı ‘Cinsiyete Yönelik Global Tutumlar Araştırması’nda belli vasıfların, hane içi görevlerin ve mesleklerin hangi cinsiyetlerle daha çok ilişkilendirildiğini anlamaya çalıştı. Araştırmanın ilk bölümünde çeşitli kavramların, özelliklerin hangi cinsiyetle daha çok ilişkilendirildiği soruldu. İşte sonuçlar:

GÜÇ: Daha çok erkeklerle ilişkilendirildi. Katılımcıların yüzde 35’i güç kavramının daha çok eril olduğunu belirtti. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 45’i de ‘güç’ kavramını daha çok erkeklerle ilişkilendirdi.

BİLGELİK: Bu kavramı daha çok erkeklerle ilişkilendiren ülkeler de Çin ve Türkiye oldu. Bilgelik kavramını daha çok kadınlarla ilişkilendiren ülkeler ise özellikle Sırbistan, Fransa, İsveç ve Rusya oldu.

MİZAH: Araştırmaya katılanların yüzde 19’u mizahı ‘eril’ olarak nitelendirdi, Türkiye’den katılanların yüzde 29’u da mizahın daha çok eril bir özellik olduğunu belirtti.

BAŞKALARIYLA İLGİLENMEK: Bu kavram ise kadınlarla ilişkilendirilen bir özellik olarak görüldü. Yüzde 23’lük bir oran bu özelliği daha çok dişil olarak değerlendirdi. Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 27’si ise başkalarıyla ilgilenmek özelliğini daha çok erkeklerle ilişkilendirdi.

GÜVEN ve LİDERLİK: Bu kavramlar da yine global kamuoyu nezdinde nispeten daha eril özellikler olarak değerlendirildi.

‘Çalışmak için kocanın rızası olmalı’ dediler!

Ipsos araştırma şirketinin 16 bin kişiyle yüz yüze yaptığı ‘Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması’nın sonuçları:

10 kişiden 6’sına göre, erkek ve kadın çocuk bakımını eşit üstlenmeli.

10 bireyden yedisi erkek ve kadının aile bütçesine birlikte katkıda bulunması gerektiğini düşünüyor.

10 bireyden sekizi gelecekte kariyerin kadının hayatında daha ön planda olacağını düşünüyor. Bu oran geçen yıla göre artış gösterdi.

10 bireyden yedisi “Erkeğin çalışmayıp kadının çalışması beni rahatsız eder” diyor. Bu oran kadın ve erkeklerde eşit seviyede yer alıyor.

10 bireyden dördü kadınların kariyer yapmak yerine iyi bir eş ve anne olmaya daha çok önem vermesi gerektiğini düşünüyor.

Bireylerin yarısı kadının çalışması için kocasının rızasının olması gerektiği görüşünde.

10 bireyden sekizi, Türkiye’de kadına yönelik şiddetin arttığını düşünüyor.

10 bireyden dokuzu, kadına yönelik şiddetin toplumun çok önemli bir sorunu olduğunu düşünüyor.

‘Kadın çamaşırda erkek tamirde’

Ipsos araştırmasından şu sonuçlar da çıktı:

‘FATURA ÖDEMEK/FİNANSI YÖNETMEK’ işi de global ortalamada daha çok erkeklerle ilişkilendirildi. Bu konunun erkeklerle en çok ilişkilendirildiği ülkeler, Türkiye ve Suudi Arabistan oldu. Araştırmaya Japonya’dan katılan bireyler ise fatura ödemek/finansı yönetmek işini daha çok kadınlarla ilişkilendirdi.

‘TAMİRAT GİBİ BAKIM İŞLERİ’ ise erkeklerin yapması gereken bir görev olarak tüm ülkelerce belirtildi.

‘ÇAMAŞIR YIKAMAK’ da hem global ortalamada hem de ülke sonuçlarının çoğunda kadınlarla ilişkilendirildi.

MESLEKLER Doktor, politikacı, bilim insanı, bilişim teknolojileri çalışanı, inşaat işçiliği gibi çoğu mesleğin daha çok erkeklerle ilişkilendirildiği görüldü. Öğretmenlik mesleği ise en çok kadınlarla ilişkilendirildi.