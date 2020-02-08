YKS başvuruları alınmayada devam ediyor! 2020 YKS başvuru ücreti ne kadar, başvurular nasıl yapılır?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 6 Şubat tarihinde alınmaya başlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YKS başvurularının başlamasının ardından adaylar katılacakları sınavı başvuru ücreti ne kadar YKS başvurusu nasıl yapılır sorularına yanıt aramaya başladı. 3 Mart tarihine kadar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya devam edecek olan YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. YKS sınavı üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. Öğrenciler Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi, Yabancı Dil Testlerinden sınavlara tabi tutulacak.

YKS BAŞVURULARI 6 ŞUBAT'DA ALINMAYA BAŞLANDI!

YKS başvuruları ÖSYM tarafından 6 Şubat 2020 ve 3 Mart 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınmaya baladı. YKS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından adayların ne kadar başvuru ücreti ödeyeceği de belli oldu.

2020 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 70 TL ücret alınacak. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarından oluşuyor.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları 6 Şubat Perşembe gününden itibaren ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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